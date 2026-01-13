Rescataron aves silvestres en cautiverio: 9 de cada 10 mueren en el intento de venderlos

animales silvestres rescatados Aves en cautiverio rescatadas por la Policía Rural.

Las aves permanecerán en cuarentena y, posteriormente, atravesarán una etapa de rehabilitación. En caso de alcanzar condiciones de autonomía compatibles con la vida silvestre, podrán ser reinsertadas en su hábitat natural.

La persona responsable del domicilio fue identificada y quedó a disposición de la Oficina Fiscal de la jurisdicción correspondiente.

Haudet recordó la importancia del cardenal amarillo

El director de Biodiversidad y del Ecoparque explicó que el cardenal amarillo es más que un ave bonita; es un eslabón crítico para la salud del ecosistema, especialmente en las zonas de monte y espinal.

Haudet recordó que esta especie cumple funciones ecológicas esenciales para el equilibrio natural:

La dispersión de semillas, ya que se alimenta de frutos y semillas de plantas nativas como el algarrobo o el piquillín, contribuyendo a la regeneración del bosque.

Su dieta incluye insectos y larvas, lo que ayuda al control biológico de poblaciones que podrían convertirse en plagas.

Es considerada una especie indicadora de la calidad ambiental porque su presencia o ausencia refleja directamente el estado de conservación del hábitat.

Quedan entre 1.500 y 3.000 cardenales amarillos en el mundo

A nivel mundial, se cree que quedan entre 1.500 y 3.000 ejemplares de cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) en estado silvestre, según informaron desde Ambiente.

En Mendoza, su situación es especialmente delicada debido a diversas amenazas, como el tráfico ilegal con fines de mascotismo por su canto melodioso y su coloración llamativa, la pérdida de hábitat por el avance de la frontera agrícola y ganadera y los ahogamientos en tanques australianos sin rampas de escape.

cardenal amarillo (1).jpg

En este contexto, desde la Provincia destacaron que Mendoza asumió un rol protagónico en su conservación. Actualmente se impulsa su declaración como Monumento Natural Provincial, junto a otras especies emblemáticas como el águila coronada, el piche y el siete cuchillos, lo que les otorgaría el máximo nivel de protección legal.

Las multas y cómo denunciar el secuestro ilegal de aves

Haudet destacó que la multa administrativa por la tenencia ilegal de un cardenal amarillo puede superar los $3.000.000, dependiendo de la gravedad del hecho, sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan corresponder si se configura un delito.

Las formas de denunciar estos hechos es a través:

Contactos de Fauna: