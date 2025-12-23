Desde el año 2023, el equipo del Proyecto Maracaná de Aves Argentinas trabaja arduamente en la Reserva El Puente Verde, al norte de Misiones, para recuperar a esta especie de guacamayo. El día a día del equipo incluye el enriquecimiento ambiental, el entrenamiento de las habilidades de cada individuo, la alimentación con frutos y flores nativas del Bosque Atlántico y, ahora, el entrenamiento de vuelo; todo esto para asegurar que estén preparados para sobrevivir en libertad nuevamente en Argentina.
Crean un recinto para reintroducir a una especie extinta en la Argentina
El Maracaná lomo rojo (Primolius maracana) era un guacamayo abundante en Misiones y hoy está virtualmente extinto en Argentina
Vuelve un monumento natural
La inauguración de una nueva y ampliada área de entrenamiento de vuelo es crucial para preparar a los maracanás para su liberación y su regreso a los cielos misioneros.
Para ello, herreros especializados y el equipo de Aves Argentinas, diseñaron y construyeron un gran y moderno jaulón que se encuentra inmerso en el corazón de la reserva. Con una longitud de 20 metros y más de 6 metros de altura, esta estructura está especialmente preparada para que las aves desarrollen la musculatura y las habilidades de vuelo esenciales para sobrevivir en la selva.
Además, tiene una zona de manejo extra de 5 metros, diseñada para la manipulación y chequeos de los ejemplares de la manera más segura y con el menor contacto humano posible, crucial para una reintroducción exitosa, con foco en la independencia y su comportamiento natural, aspectos vitales para su supervivencia una vez liberados.
"Este proyecto representa un esfuerzo colectivo clave en la conservación y recuperación del patrimonio natural de Argentina. Cada paso que damos es pensando en el bienestar del plantel. Estamos cada vez más cerca de verlos volver" expresó Sofía Zalazar, responsable del proyecto en Aves Argentinas.
El Proyecto Maracaná se enmarca en las acciones de Aves Argentinas que, con el Proyecto Bosque Atlántico, trabaja en ejes estratégicos como la creación y fortalecimiento de áreas naturales protegidas, la restauración de ambientes, el estudio y manejo de especies amenazadas, la producción sostenible y el turismo de naturaleza.
Con todo este trabajo, la reintroducción del Maracaná lomo rojo en Misiones está cada vez más cerca de concretarse.