Un país de América del Sur rompe su récord de exportaciones con USD 8.914 millones, un nivel sin precedentes

Un país de América del Sur que apunta a romper récord exportador con US$ 100.000 millones en exportaciones, un nivel sin precedentes

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en abril de 2026 las exportaciones argentinas alcanzaron los US$ 8.914 millones, el valor mensual más alto registrado para ese mes desde que existen mediciones comparables. La cifra representó un crecimiento interanual del 33,6%, impulsado tanto por un aumento de las cantidades exportadas como por una mejora en los precios internacionales.

El desempeño también se refleja en el acumulado anual. Entre enero y abril de 2026, las exportaciones sumaron US$ 30.820 millones, un incremento del 21,5% respecto al mismo período del año anterior. Mientras tanto, las importaciones alcanzaron US$ 22.543 millones, lo que permitió obtener un superávit comercial de US$ 8.277 millones.

Exportaciones (1)

¿Qué sectores fueron claves?

Detrás de este crecimiento aparecen varios sectores clave, entre ellas:

las manufacturas de origen agropecuario lideran las ventas externas con US$ 9.474 millones en los primeros cuatro meses del año,

las manufacturas de origen industrial con US$ 8.618 millones

también se destacan los productos primarios, que generaron US$ 8.306 millones

el sector de combustibles y energía, que aportó US$ 4.422 millones.

La recuperación de las cosechas, el crecimiento de las exportaciones energéticas y el avance de la minería explican buena parte de este desempeño. Además, mercados como Brasil, China, Chile, Estados Unidos y la Unión Europea continúan siendo destinos fundamentales para los productos de Argentina.

Si esta tendencia se mantiene durante el resto del año, Argentina podría cerrar 2026 con uno de los mejores resultados exportadores de su historia. Alcanzar los US$ 100.000 millones todavía dependerá de la evolución de los precios internacionales, la demanda global y el desempeño de sectores estratégicos. Sin embargo, los números actuales muestran que el país atraviesa uno de los ciclos de crecimiento exportador más importantes de las últimas décadas.