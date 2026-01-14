Finalmente, los 3 policías que estaban detenidos tras el crimen de Cynthia Romina Landi (39) recuperaron su libertad. Los efectivos, que el martes habían sido beneficiados con un cambio de calificación que los desvinculó del asesinato en Guaymallén, lograron volver a las calles tras rendir la caución que les fijaron.
Los policías que estaban implicados en el crimen de Cynthia Landi rindieron la fianza y quedaron libres
La investigación por el crimen a la salida del boliche Queen continúa con un sospechoso detenido, otro prófugo y 2 personas más sin identificar
Víctor Alberto Cisterna (31) y las hermanas Victoria Abril (26) y Lourdes Ivonne (29) Ricarte fueron liberadas en la mañana de este miércoles cuando sus abogados defensores -Héctor Brizuela y Carlos Esterlich- rindieron la caución de $15 millones para cada uno de ellos.
De todas formas, los efectivos seguirán vinculados al expediente imputados por encubrimiento agravado por la gravedad del delito. En concreto, por ayudar a eludir investigaciones a la autoridad y por no individualizar al autor del crimen.
En paralelo, las autoridades se encuentran en la búsqueda de Benjamín Alaniz, el joven que está prófugo y señalado como el autor de los disparos que terminaron con la vida de Cynthia Landi (39). En tanto que su primo, el colectivero Lautaro Nicolás Stagnoli (23) -amigo de las hermanas Ricarte- continúa privado de su libertad y los pesquisas intentan identificar a otros 2 sospechosos.
El crimen en Guaymallén
La reconstrucción del crimen apunta a que el trío de policías y Lautaro Stagnoli -que conocía a las 2 hermanas Ricarte- se encontraban juntos en la madrugada del 4 de enero pasado. Venían de bailar de un sunset y querían seguir la noche en el boliche Queen, ubicado en Dorrego, a metros del nudo vial.
Sus planes quedaron frustrados cuando tuvieron un altercado con trapitos de la zona, uno de ellos el hermano de Cynthia Landi cuya madre vive en el lugar en una casa ubicada sobre calle 25 de Mayo. Según la Fiscalía, en esa pelea Lautaro Stagnoli fue golpeado por los trapitos por lo que decidió llamar a un primo para que lo viniera a ayudar. En tanto que Víctor Cisterna se comunicó con el 911 para informaron lo ocurrido.
Los protagonistas de la pelea se fueron pero regresaron minutos después en 3 vehículos distintos y pasaron por el frente de la casa de Cynthia Landi. La reconstrucción apunta a que Víctor Cisterna pateó la puerta, mientras que el colectivero Lautaro Stagnoli y su primo se bajaron de un Chevrolet Corsa gris y efectuaron 5 disparos con una pistola calibre 380. Casi todas las balas impactaron en el frente, menos una que culminó el crimen: atravesó un portón e impactó en la axila de la mujer que intentaba cerrarlo para evitar que sus hijos menores de edad resultaran heridos.