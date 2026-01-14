Los policías que estaban implicados en el crimen de Cynthia Landi rindieron la fianza y quedaron libres

cynthia landi crimen La víctima fatal del crimen en Guaymallén.

En paralelo, las autoridades se encuentran en la búsqueda de Benjamín Alaniz, el joven que está prófugo y señalado como el autor de los disparos que terminaron con la vida de Cynthia Landi (39). En tanto que su primo, el colectivero Lautaro Nicolás Stagnoli (23) -amigo de las hermanas Ricarte- continúa privado de su libertad y los pesquisas intentan identificar a otros 2 sospechosos.

El crimen en Guaymallén

La reconstrucción del crimen apunta a que el trío de policías y Lautaro Stagnoli -que conocía a las 2 hermanas Ricarte- se encontraban juntos en la madrugada del 4 de enero pasado. Venían de bailar de un sunset y querían seguir la noche en el boliche Queen, ubicado en Dorrego, a metros del nudo vial.

Sus planes quedaron frustrados cuando tuvieron un altercado con trapitos de la zona, uno de ellos el hermano de Cynthia Landi cuya madre vive en el lugar en una casa ubicada sobre calle 25 de Mayo. Según la Fiscalía, en esa pelea Lautaro Stagnoli fue golpeado por los trapitos por lo que decidió llamar a un primo para que lo viniera a ayudar. En tanto que Víctor Cisterna se comunicó con el 911 para informaron lo ocurrido.

cynthia landi crimen 2

Los protagonistas de la pelea se fueron pero regresaron minutos después en 3 vehículos distintos y pasaron por el frente de la casa de Cynthia Landi. La reconstrucción apunta a que Víctor Cisterna pateó la puerta, mientras que el colectivero Lautaro Stagnoli y su primo se bajaron de un Chevrolet Corsa gris y efectuaron 5 disparos con una pistola calibre 380. Casi todas las balas impactaron en el frente, menos una que culminó el crimen: atravesó un portón e impactó en la axila de la mujer que intentaba cerrarlo para evitar que sus hijos menores de edad resultaran heridos.