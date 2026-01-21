Una modelo mendocina denunció que le desvalijaron el departamento que alquiló en Mar del Plata

La seguridad del lugar era precaria, según comentó, tenía un portón de madera con apenas "una tablita" como cierre. Lo que los preocupó y llevó a tomar la decisión a que la noche del escruche sea la última que pasaran en ese lugar.

celeste manzur robo mar del plata 2 Celeste Manzur es de Mendoza.

El momento del robo

El grupo había viajado el viernes pasado en la madrugada y llegaron por la tarde a Mar del Plata. Pasaron esa noche sin inconvenientes pero el robo ocurrió la madrugada del sábado, cuando salieron a bailar. Dos de sus amigos fueron a un boliche y Manzur con otra amiga a otro diferente.

"A las 6 se me ocurrió pasar por el departamento antes de hacer otra cosa", relató. "Cuando entro, abro el portón y veo la ventana abierta, pensé que eran mis amigos", recordó.

Embed - Lo que captó una cámara de un vecino del robo a una mendocina en Mar del Plata

Al no recibir respuesta desde adentro, decidió entrar por la ventana. "Cuando me meto por la ventana me encuentro con todo roto, todo dado vuelta. Me voy a mi habitación, no estaba mi valija, no estaban mis cremas, no había nada", describió angustiada.

Tres delincuentes que "sabían todo"

A través de las cámaras de seguridad de un vecino pudieron reconstruir lo ocurrido. Tres delincuentes llegaron alrededor de las 4.30 de la madrugada en un Fiat 147 que se estacionó en la puerta. Bajaron del vehículo y entraron "como si nada".

Además, los ladrones se tomaron un fernet antes de retirarse del lugar con el botín, contó la modelo.

"Sabían absolutamente todos nuestros movimientos, sabían que no íbamos a llegar temprano, sabían cómo se manejaba el ingreso del lugar y ya iban preparados a robarnos", denunció Manzur, convencida de que hubo complicidad. "Evidentemente alguien tiene que ver, alguien nos vendió. Una persona que sabía todo lo que teníamos", explicó.

La respuesta de la dueña del departamento

A las 6.30, cuando Celeste descubrió el robo, llamó a la Policía y a la dueña del departamento. La respuesta de la propietaria fue inesperada, primero le preguntó si estaba segura de haber cerrado las ventanas y después le contestó que "maneja la casa desde hace tiempo y que nunca le habían entrado a robar".

"Nos echaron la culpa a nosotras de que supuestamente hayamos dejado la ventana abierta para que estas personas entraran como si nada", relató indignada. Además, afirmó que las chicas que estaban en el departamento de arriba -supuestamente las hijas de la dueña- desaparecieron apenas se enteraron del robo: "Agarraron el auto y se fueron".

image La ventana que separaba la calle del departamento.

La situación empeoró cuando la encargada de la inmobiliaria la llamó por teléfono. "Me empezó a gritar y me dijo que mi amiga era una maleducada porque dijo que las iba a denunciar. Fue tanta la falta de respeto que le tuve que cortar el teléfono, llamar a mi abogado y decirle 'mirá, intercedé en esta situación porque son personas con las cuales no se puede hablar'", describió.

Celeste remarcó que los delincuentes no destruyeron nada del departamento salvo las ventanas. Dejaron intactos la pava eléctrica, el televisor -que aclaró era muy fácil de llevar-, el microondas y todos los demás electrodomésticos. "Sabían exactamente qué buscar", señaló.

La inacción policial denunciada y el regreso a Mendoza

Cuando Manzur y sus amigos llamaron a la Policía, la respuesta los dejó atónitos. Los jóvenes llevaban unos iPads que permitían rastrear exactamente dónde estaban los dispositivos robados, pero los efectivos no les dieron importancia. "Nos dijeron que volviéramos a las 20 para denunciar el robo", relató.

Ante la supuesta inacción policial y el maltrato recibido, los 4 mendocinos decidieron volver inmediatamente a la provincia con lo puesto. "Tuvimos que hacer la denuncia online. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta ni de la propietaria, ni de la inmobiliaria, ni de la Policía, absolutamente nada", cerró Manzur, quien advirtió a otros mendocinos sobre su experiencia en "La Feliz".