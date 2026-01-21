Asalto a la familia mendocina en Mar del Plata: escalofriantes detalles de una noche de terror

En detalle, el robo a la familia mendocina

Matmud contó que apenas llegaron a Mar del Plata, quisieron bañarse en una estación de servicio Axion, pero no había lugar. Entonces, decidieron hacer unos kilómetros más y estacionar para bañarse dentro de la casilla, en plena ruta.

El sanrafaelino recordó que en ese momento, vieron pasar a 3 jóvenes con actitud sospechosa -mirando demasiado hacia donde ellos se encontraban- la esposa se lo advirtió y él le dijo que lo mejor sería que se apuraran para seguir camino. Pero esto no alcanzó a suceder.

"Vino uno de mis chicos para decirme que la camioneta se estaba moviendo. Yo la había dejado con las llaves puestas, como lo hubiera hecho en San Rafael, pero cuando fui a ver qué sucedía, había personas dentro de la cabina y ahí me di cuenta que la estaban robando", expresó Matmud.

Auto robo familia mendocina La camioneta Chevrolet S10 y la casilla rodante que les robaron a la familia mendocina mientras ellos se encontraban adentro de los vehículos. Diario 0223 Mar del Plata

Mientras los delincuentes arrancaban y conducían a gran velocidad, él se trepó al enganche con la casilla y desde allí se subió a la caja de la camioneta. "Abrí la ventanilla de atrás y les pedí que no me robaran. Uno de los asaltantes sacó un arma y me amenazó: 'tirate o te quemo', me dijo".

Ante la situación, el hombre se tiró, también lo hizo su mujer, que viajaba casi colgada de uno de los costados de la casilla rodante, y estaba desnuda ya que había salido de urgencia mientras se estaba bañando, alertada por los ruidos y gritos.

El problema es que dos de los niños -de 2 y 6 años- seguían adentro de la casilla. Y los otros dos más grandecitos, de 8 y 9 años, habían quedado abandonados en la ruta a unos 4 kilómetros.

Niños aterrorizados y abandonados en medio de la ruta

Por suerte había vecinos mirando la situación y cuando se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, fueron a auxiliarlos. Los mayores fueron encontrados por un amigo del sanrafaelino con quien iban a pasar las vacaciones en la playa. Esto sucedió a la orilla de la escuela N° 159 de Mar del Plata.

Finalmente se reunieron con sus padres, pero Matmud contó que los niños están muy afectados.

"Mis hijos están mal, lloran y me piden que se quieren volver a casa", destacó el sanrafaelino al Canal 8 de Mar del Plata.

Cómo terminó la noche del asalto

Casilla rodante familia mendocina Esta es la casilla rodante en la que viajaba la familia mendocina que fue asaltada el día que llegaban a pasar vacaciones en Mar del Plata. Imagen: Diario 0223 de Mar del Plata

El robo comenzó cerca de las 23 del lunes 19 de enero y a aproximadamente a las 2 horas, la Policía ya había ubicado la camioneta robada, que fue hallada cerca del Hipódromo, sin las llaves pero íntegra.

Al otro día, pudieron encontrar el lugar en el que los delincuentes habían dejado la casilla rodante, la cual quedó desmantelada.

Matmud agradeció a los marplatenses que colaboraron tanto durante la situación ocurrida como después, depositándoles dinero. Lo que ellos quieren es poder realizar una nueva llave del vehículo para poder volver a Mendoza.

"Juro que lo que vivimos fue como una escena de "Rápido y Furioso", no solo fue un robo, fue un secuestro y un intento de homicidio", destacó el mendocino sobre lo vivido en Mar del Plata.