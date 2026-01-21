Radiografía del bloque petrolero que YPF quiere dejar en manos de un mendocino

El clúster Malargüe operado por YPF tiene como interesado a un viejo conocido: Venoil SA, que ya opera otras áreas petroleras en Mendoza. La empresa estatal ya firmó el contrato de cesión y ahora son las autoridades provinciales las que tienen en sus manos la decisión final sobre su aprobación.
YPF comunicó la decisión en la continuidad del Plan Andes, con el que busca desprenderse de activos convencionales; y así reasignar su capital hacia proyectos estratégicos, como el desarrollo de Vaca Muerta.
El acuerdo por el clúster Malargüe suscripto con Venoil, firma del ex ypefiano Gustavo Naves, incluye la operación de dos áreas petroleras de la Cuenca Neuquina: Cerro Fortunoso y Valle del Río Grande.
En una provincia como Mendoza, que se ubica cuarta en la producción nacional de petróleo, estas áreas aportan volúmenes consistentes que ayudan a mitigar la declinación de otros yacimientos de la región.
Radiografía del clúster Malargüe que vende YPF
El clúster Malargüe se encuentra dentro de la cuenca neuquina, donde se produce aproximadamente el 73% del petróleo de Mendoza (unos 5.970 m3/día).
En esa cuenca, YPF ya cedió otras áreas petroleras dentro del Plan Andes como Llancanelo –a PCR- y Cañadón Amarillo –a Quintana Energy-. Y está en proceso de cesión de Chachahuén Sur, una de las áreas más productivas de Mendoza en esta cuenca.
Cerro Fortunoso y Valle del Río Grande, las dos áreas petroleras cedidas a Veniol (aunque falta el aval de Mendoza), produjeron en noviembre de 2025 el 8,2% del petróleo total de la provincia, que dio 8.172 m3/día.
Cerro Fortunoso
- Petróleo: 362 m3/día en octubre y 353 m3/día en noviembre.
- Gas natural: 171 Mm3/día en octubre y noviembre.
Valle del Río Grande
- Petróleo: 307 m3/día en octubre y 317 m3/día en noviembre.
- Gas natural: 105 Mm3/día en octubre y 100 Mm3/día en noviembre.
De quién es Veniol, la petrolera elegida por YPF para el clúster Malargüe
El presidente de Veniol es Gustavo Naves, un empresario mendocino, ingeniero electrónico que trabajó en YPF hasta que decidió abrirse alas y emprender. En 2018 creó la petrolera y se dedicó, especialmente, al desarrollo de campos maduros y convencionales como Cacheuta, Piedra Colorada y El Manzano.
“Venoil ha asumido con firmeza el desafío de revitalizar campos maduros, orientando sus esfuerzos hacia la rentabilidad mediante la optimización de procesos y la incorporación de tecnologías que incrementen la eficiencia operativa”, dijo Naves hace un mes, en el evento que organizó por el Día del Petróleo y del que participaron autoridades provinciales.
“La compañía sostiene que la variable de ajuste nunca será su gente, y en esa línea mantiene un trabajo articulado y constante con el gobierno y los gremios”, agregó el presidente y director de la firma petrolera que hoy tiene unos 300 empleados, y también opera en Santa Cruz.
Los números de Venoil en las áreas petroleras de Mendoza
De acuerdo con los registros de producción por operador y área del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, durante los meses de octubre y noviembre de 2025 –último bimestre registrado-, la empresa Venoil SA operó 5 áreas en Mendoza con los siguientes resultados:
- Piedra Colorada: es su área de mayor volumen en la provincia, con una producción de petróleo que aumentó de 177 m3/día en octubre a 192 m3/día en noviembre. También registró una producción constante de gas de 10 Mm3/día en ambos meses.
- El Manzano Oeste (Resto): en octubre registró una producción significativa de petróleo de 257 m3/día, aunque el reporte indica 0 m3/día para el mes de noviembre. No reportó producción de gas en este periodo.
- Cacheuta: ubicada en la Cuenca Cuyana, esta área tuvo una producción de petróleo de 15 m3/día en octubre y 13 m3/día en noviembre. Su producción de gas fue mínima, pasando de 0 a 1 Mm3/día entre ambos meses.
- El Manzano Este: presentó un crecimiento en la extracción de crudo, duplicando su producción de 7 m3/día en octubre a 16 m3/día en noviembre. La producción de gas se mantuvo estable en 14 Mm3/día.
- El Manzano Oeste (Agrio): es un área de operación menor, con 9 m3/día de petróleo en octubre y 7 m3/día en noviembre, junto a una producción de gas de entre 3 y 5 Mm3/día