Radiografía del bloque petrolero que YPF quiere dejar en manos de un mendocino

Venoil, la empresa elegida por YPF para la cesión de las áreas petroleras del clúster Malargüe, ya opera en Mendoza.

En una provincia como Mendoza, que se ubica cuarta en la producción nacional de petróleo, estas áreas aportan volúmenes consistentes que ayudan a mitigar la declinación de otros yacimientos de la región.

Radiografía del clúster Malargüe que vende YPF

El clúster Malargüe se encuentra dentro de la cuenca neuquina, donde se produce aproximadamente el 73% del petróleo de Mendoza (unos 5.970 m3/día).

En esa cuenca, YPF ya cedió otras áreas petroleras dentro del Plan Andes como Llancanelo –a PCR- y Cañadón Amarillo –a Quintana Energy-. Y está en proceso de cesión de Chachahuén Sur, una de las áreas más productivas de Mendoza en esta cuenca.

Cerro Fortunoso y Valle del Río Grande, las dos áreas petroleras cedidas a Veniol (aunque falta el aval de Mendoza), produjeron en noviembre de 2025 el 8,2% del petróleo total de la provincia, que dio 8.172 m3/día.



Cerro Fortunoso

Petróleo: 362 m3/día en octubre y 353 m3/día en noviembre.

Gas natural: 171 Mm3/día en octubre y noviembre.

Valle del Río Grande

Petróleo: 307 m3/día en octubre y 317 m3/día en noviembre.

Gas natural: 105 Mm3/día en octubre y 100 Mm3/día en noviembre.

De quién es Veniol, la petrolera elegida por YPF para el clúster Malargüe

El presidente de Veniol es Gustavo Naves, un empresario mendocino, ingeniero electrónico que trabajó en YPF hasta que decidió abrirse alas y emprender. En 2018 creó la petrolera y se dedicó, especialmente, al desarrollo de campos maduros y convencionales como Cacheuta, Piedra Colorada y El Manzano.

“Venoil ha asumido con firmeza el desafío de revitalizar campos maduros, orientando sus esfuerzos hacia la rentabilidad mediante la optimización de procesos y la incorporación de tecnologías que incrementen la eficiencia operativa”, dijo Naves hace un mes, en el evento que organizó por el Día del Petróleo y del que participaron autoridades provinciales.

El presidente de Venoil, Gustavo Naves, junto con la ministra de Energía de Mendoza, Jimena Latorre, y la vicegobernadora Hebe Casado.

“La compañía sostiene que la variable de ajuste nunca será su gente, y en esa línea mantiene un trabajo articulado y constante con el gobierno y los gremios”, agregó el presidente y director de la firma petrolera que hoy tiene unos 300 empleados, y también opera en Santa Cruz.

Los números de Venoil en las áreas petroleras de Mendoza

De acuerdo con los registros de producción por operador y área del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, durante los meses de octubre y noviembre de 2025 –último bimestre registrado-, la empresa Venoil SA operó 5 áreas en Mendoza con los siguientes resultados: