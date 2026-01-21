Confirmado el precio del dólar este jueves 22 de enero cuando abran los bancos

Los principales bancos de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar este jueves 22 de enero, cuando se hayan habilitado las operaciones cambiarias en cada una de las entidades.
Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), tras los movimientos que tuvo el dólar este miércoles, cada una de las entidades bancarias ya tienen asegurado el precio del dólar para la jornada de este jueves.
Al igual que los bancos, las cuevas también dieron a conocer cuál será el precio del dólar blue este miércoles cuando abran los mercados y se habilite la compra de dólares para el público en general.
Precio del dólar el jueves 22 de enero en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este jueves 22 de enero será de alrededor de $1.455.
Estos son los precios del dólar en cada banco:
- Banco Galicia: $1.445
- Banco Nación: $1.455
- Banco ICBC: $1.455
- Banco BBVA: $1.455
- Banco Supervielle: $1.460
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.460
- Banco Patagonia: $1.460
- Banco Hipotecario: $1.460
- Banco Santander: $1.460
- Brubank: $1.454
- Banco Credicoop: $1.460
- Banco Macro: $1.465
- Banco Piano: $1.455
- Banco de Comercio: $1.450
Cuál será el precio del dólar blue este jueves 22 de enero
Asimismo, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue se ubicará por encima del dólar oficial y alrededor de la barrera de los $1.500. No obstante, presentará una disminución importante respecto a los $1.530 que llegó a cotizar en las últimas semanas.
Por esta misma razón, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el jueves 22 de enero arrancará a un precio de $1.500, manteniendo cierta diferencia con el oficial y, al mismo tiempo, manteniéndose estable con lo que ha sido el inicio de la semana.