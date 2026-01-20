Javier Milei, con el mameluco de YPF, se instaló en Davos para el Foro Económico Mundial

El mandatario asistirá a la formalización del Consejo de la Paz impulsado por su par republicano para bregar por la paz en la Franja de Gaza. Todo esto en medio del fuerte debate por las pretensiones del norteamericano para tomar posesión de Groenlandia.

Además este mismo día Milei tenía previsto reunirse con el emprendedor británico Maurice Ostro, titular del Consejo de Acción Empresarial creado en 2020 y vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos.

Para el miércoles , el mandatario tiene previsto un breve saludo para las 10.05 con su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, miembro de la Unión Democrática de Centro.

Algunos minutos más tarde, participará del Country Strategy Dialogue on Argentina, donde compartirá un encuentro de trabajo con CEO y directivos de importantes empresas y holdings.

A las 11.30, se reunirá con CEO de bancos globales y a las 15.30 se verá con el titular Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, en la previa a su disertación en el foro.

El discurso de Milei tendrá lugar a las 11.45 (hora argentina), luego del discurso de Trump, con quien se espera que se cruce aunque no hay pedido formal de audiencia.