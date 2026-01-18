Confirmada la asistencia de Milei al Foro de Davos, de qué se trata este evento y quiénes irán

Javier Milei en Davos.jpg El presidente Javier Milei en la anterior edición del Foro de Davos.

El programa de este año se basa “en ese legado, impulsado por el trabajo continuo del Foro, los últimos acontecimientos mundiales y las innovaciones revolucionarias”, según los organizadores. Se espera que participen casi 3.000 personas de 130 países.

El objetivo es generar ideas, encontrar soluciones a largo plazo para desafíos interconectados y abrir nuevas oportunidades de crecimiento, resiliencia e impacto.

¿Qué se espera del Foro de Davos de 2026 del que participará Javier Milei?

En el encuentro, Milei brindará un extenso discurso y además mantendrá distintas reuniones bilaterales con distintos jefes de Estado, habrá sesiones transmitidas en vivo, una amplia cobertura de los medios de comunicación y la participación de la comunidad a través del Foro Abierto.

Se espera que en Davos se estudien y presenten formas de renovar la cooperación entre países en un contexto de normas cuestionadas, alianzas tensas y una confianza erosionada.

Javier Milei en Davos.jpg Se espera una defensa de las ideas de la libertad por parte de Javier Milei en el Foro de Davos 2026.

De acuerdo a la organización, los debates se centrarán en soluciones prácticas para fomentar la resiliencia, la competitividad y el crecimiento inclusivo, incluyendo el despliegue responsable de tecnologías transformadoras como la IA generativa.

Los participantes de esta edición

Entre los participantes del Foro de Davos 2026 se encuentran directores ejecutivos y presidentes de las empresas socias del Foro, junto con jefes de Estado y de gobierno, altos funcionarios públicos de los países del G7, G20 y BRICS, así como directores de organizaciones internacionales.

La mitad de los líderes asistentes provienen del Sur Global, por lo que la reunión refleja un conjunto diverso de perspectivas moldeadas por diferentes contextos económicos, sociales y regionales.

El programa se enriquecerá con las contribuciones de la sociedad civil, representantes sindicales, organizaciones religiosas, figuras destacadas de la cultura y emprendedores sociales, además de académicos y expertos de diversos laboratorios de ideas que aportan análisis e conocimientos basados en investigaciones.

Los líderes jóvenes de la comunidad Global Shapers del Foro, junto con innovadores y pioneros tecnológicos, aportan ideas de vanguardia y su experiencia directa frente al cambio.

La participación de los medios de comunicación y la transmisión en vivo de más de 200 sesiones garantizan la transparencia y accesibilidad de los debates, permitiendo que audiencias globales sigan, cuestionen y se involucren con los temas tratados.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas