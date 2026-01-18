Irán amenazó con una "respuesta adecuada" tras la sanción de Argentina a la Fuerza Quds

AMIA 3.png La Fuerza Quds es señalada desde la Argentina como uno de los principales responsables de los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel.

Qué es la Fuerza Quds y por qué fue sancionada

La Fuerza Quds es la unidad de élite de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), encargada de las operaciones de inteligencia y acción directa fuera de las fronteras de Irán.

Entre sus funciones, se le atribuye el entrenamiento y financiamiento de grupos aliados —como Hezbollah y Hamás— y la ejecución de operaciones encubiertas en distintos países. En relación con la Argentina, el Gobierno recordó que Ahmad Vahidi, quien comandaba esta fuerza durante la década del 90, cuenta con una alerta roja de Interpol por su presunta participación en el atentado contra la AMIA.

La inclusión en el RePET implica el congelamiento inmediato de activos financieros en el país y la imposición de restricciones operativas para cualquier persona o entidad vinculada al grupo.

Alineamiento geopolítico y respaldo de Estados Unidos

La decisión del gobierno argentino se conoció en la antesala de un nuevo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, en un gesto cargado de simbolismo político.

Mientras Teherán denuncia una violación al derecho internacional, la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires celebró la medida y afirmó que la Fuerza Quds ha “alimentado la violencia en todo Medio Oriente y más allá”.

Por su parte, la Oficina del Presidente Milei ratificó su compromiso de “reconocer a los terroristas por lo que son” y subrayó que la Argentina se posiciona junto a la “civilización occidental”.

La advertencia iraní sobre una “respuesta adecuada” encendió alertas en los organismos de seguridad e inteligencia nacionales, ante la posibilidad de represalias diplomáticas o de acciones asimétricas.

Fuentes: NA, Oficina del Presidente Javier Milei, Archivo Diario UNO