El árbol de rápido crecimiento que perfuma el jardín y decora con sus flores estrelladas

flores de canganga odorata Este árbol tiene flores en forma de estrellas perfumadas.

Es una especie de rápido crecimiento que alcanza unos cinco metros al año. Tiene hojas anchas y brillantes con racimos de flores estrelladas de seis pétalos que cambian de color del verde lima al amarillo dorado al madurar, ofreciendo un aroma dulce y exótico. Este árbol es una maravilla para cualquier jardín delantero o trasero, ya que crea la sombra necesaria.

Cuidados del árbol

Los expertos de Picture This revelan que esta planta es originaria de las regiones húmedas y tropicales, por lo que muestra preferencia por dos o tres riegos por semana. Lo ideal es cultivarla al aire libre, debido a su tamaño, además de que se beneficia del agua de lluvia en su temporada de crecimiento.

El árbol prospera mejor en condiciones de pleno sol, ya que optimiza su crecimiento, salud y capacidad de florecer, aunque muestra una buena tolerancia al sol parcial. Lo ideal es cultivar esta planta en climas cálidos, pero en realidad muestra una resistencia notable.

canganga odorata El árbol alcanza unos cinco metros al año.

Ylang-ylang prospera con una poda cuidadosa a principios o finales del invierno, durante su período de inactividad. Hay que enfocarse en eliminar la madera muerta o enferma, y darle forma al árbol recortando las ramas sobrecrecidas para favorecer el flujo de aire.