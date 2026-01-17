El árbol que es ideal para crear un cerco verde y atrae mariposas al jardín

cerezo magenta arbusto El nombre científico de la planta es Syzygium paniculatum.

Cómo cuidar este árbol

Los expertos de Picture This revelan que el cerezo magenta crece en climas templados, ya que las temperaturas extremadamente bajas y las heladas pueden ocasionar que las ramas se marchiten y se quemen. De hecho, en temperaturas inferiores a -3ºC es posible la muerte total de la planta.

Dejando de lado este detalle, el árbol requiere cuidados mínimos, prospera en ambientes húmedos, y necesita de dos a tres riegos por semana, permitiendo que el suelo se seque ligeramente. Sin embargo, las necesidades de riego pueden variar del verano al invierno.

cerezo magenta Cerezo magenta es un arbusto perenne con flores.

El cerezo magenta puede ser un arbusto denso o un pequeño árbol con hojas brillantes y bayas atractivas, según las preferencias del jardinero. Lo ideal es podar a principios o finales del invierno, eliminando ramas débiles, dando forma a la planta, y fomentando el crecimiento.

Este árbol puede cultivarse en macetas en caso de no tener un jardín con tierra. Lo ideal es elegir recipientes de entre 30 y 50 litros, con buen drenaje y un sustrato aireado. Es fundamental que la planta se cultive en un sitio donde reciba mucho sol.