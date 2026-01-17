Donald Trump convocó a Javier Milei a participar de la Junta de la Paz contra el terrorismo

El rol de Argentina y Javier Milei en la Junta de la Paz

Según expresó Javier Milei en su cuenta oficial de X, la incorporación de Argentina responde a una definición clara de política exterior. “Argentina siempre estará del lado de los países que luchan contra el terrorismo, defienden la vida, la propiedad y promueven la paz y la libertad”, sostuvo.

La participación en este foro internacional refuerza el alineamiento estratégico del gobierno argentino con Estados Unidos, especialmente en materia de seguridad global y política internacional.

Gaza, la primera prioridad del nuevo organismo

De acuerdo a la información difundida, el Board of Peace tendrá como primer gran desafío intervenir en la crisis de Medio Oriente. La organización buscará facilitar instancias de diálogo y estabilización en zonas atravesadas por conflictos prolongados, como la Franja de Gaza.

La iniciativa apunta a actuar con mayor rapidez que los organismos multilaterales tradicionales, apelando a mecanismos de diplomacia directa.

Otro de los ejes centrales del organismo será la coordinación entre países con una postura firme frente al terrorismo internacional. El Board of Peace funcionará como un espacio de cooperación política y estratégica entre Estados que comparten objetivos de seguridad y defensa.

Desde el entorno presidencial destacaron que esta participación implica asumir un compromiso activo en la agenda global, más allá del plano regional.

Un giro en la política exterior argentina

El ingreso de Argentina a la Junta de la Paz marca un cambio significativo respecto de la histórica posición de neutralidad o mediación multilateral del país. Con esta decisión, el gobierno de Javier Milei avanza hacia una diplomacia de alineamiento activo con las potencias occidentales, especialmente en los conflictos internacionales más sensibles del siglo XXI.

El presidente Javier Milei junto al republicano Donald Trump. Donald Trump invitó a Javier Milei a ser parte de la Junta de la Paz.

Este paso consolida a la Argentina como uno de los principales aliados de la administración de Donald Trump en el hemisferio sur y redefine su rol en el escenario internacional.