Alerta naranja: tormentas con granizo este domingo 18 de enero

mapa_alertas (1) Estas son las provincias en alerta este domingo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Según el SMN, la alerta naranja significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este caso estamos hablando de eventos particularmente intensos y es esperable que menos del 10 % de los niveles de alerta que se emitan sean de este color.

Recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas

tormenta Evitá salir durante un alerta.