Alerta naranja: tormentas con granizo este domingo 18 de enero

Días más tranquilos llegaron al país, pero este domingo 18 de enero el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas con granizo a una gran cantidad de provincias. A continuación te contaremos las medidas para cuidarte.
Alerta por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a una gran cantidad de provincias este domingo 18 de enero.
El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 90 km/h, y fundamentalmente abundante caída de agua.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Según el SMN, la alerta naranja significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este caso estamos hablando de eventos particularmente intensos y es esperable que menos del 10 % de los niveles de alerta que se emitan sean de este color.
Recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.