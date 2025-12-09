Javier Milei viajó a Noruega vestido con el mameluco de YPF

Machado recibirá la distinción internacional este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo, en una ceremonia que contará con la presencia de otros tres presidentes latinoamericanos: Santiago Peña (Paraguay); José Raúl Mulino (Panamá) y Daniel Noboa (Ecuador).

Tras la ceremonia, Milei aprovechará para entrevistarse con el rey de Noruega, Harald V, yluego con el primer ministro de ese país, Jonas Gahr Støre.

Concretada esa apretada agenda, Milei abordará a las 16 el avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires en un vuelo especial, por lo que llegará al país a las 9.30 del jueves.

Bartolomè Abdala quedó a cargo de la presidencia

Ante la ausencia de Milei y la visita oficial de la vicepresidenta Victoria Villarruel a España, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza (LLA), quedó a cargo de la presidencia de manera provisional.

Abdala permanecerá en funciones ejecutivas hasta al menos el jueves, día en que Milei regresará a la Argentina.

En octubre de este año, Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha”.

La referente de Vente Venezuela afirmó que vive “en la clandestinidad dentro de su país” y que enfrenta constantes amenazas por parte del régimen de Nicolás Maduro.