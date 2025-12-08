Milei se reunió con Robert Merton, Nobel de Economía que revolucionó los mercados

Su carrera académica ha impulsado la aplicación del cálculo estocástico y del control óptimo para desarrollar modelos de toma de decisiones en los mercados.

Junto a Fisher Black y Myron Scholes, Merton es coautor del célebre modelo Black-Scholes, una herramienta que revolucionó la valuación de opciones financieras y fue fundamental para la expansión global de los mercados de derivados.

robert merton Robert C. Merton.

Sus desarrollos matemáticos permitieron un salto cualitativo en la precisión con la que los mercados pueden estimar precios, riesgos y comportamientos futuros.

Merton y Scholes obtuvieron el Nobel en 1997, específicamente por “elaborar nuevos métodos para determinar el valor de los productos financieros derivados”.

El vínculo entre Merton y Javier Milei

Los primeros vínculos de Merton con el gobierno nacional ocurrieron cuando el nobel invitó al viceministro de Economía, José Luis Daza, a dar una conferencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés).

Este hecho fue celebrado con euforia por el jefe de Estado en su momento, cuando Milei publicó en sus redes sociales: “Desperté a la mañana y encontré un mensaje de José Luis Daza en el que me cuenta que el Premio Nobel de Economía, Robert Merton, lo invita a dar una conferencia en el MIT a la luz de las interacciones entre el plano económico y financiero de nuestro programa de estabilización”.

Merton, tras ganar el Nobel, se vinculó l fondo de inversión Long Term Capital Management (LTCM), el cual sufrió una pérdida multimillonaria en 1998 que requirió un rescate coordinado por los principales bancos de Wall Street antes de su cierre definitivo.