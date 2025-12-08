Javier Milei salió a apoyar el proyecto minero de San Jorge en Uspallata

audiencia publica psj cobre mendocino uspallata san jorge

Qué dijo Javier Milei sobre San Jorge

Apenas unos minutos después de las 19.30, Javier Mile salió a decir: Mañana (por este martes) la Legislatura de Mendoza tiene la enorme oportunidad de dar la sanción definitiva al Proyecto PSJ Cobre Mendocino, que traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre".

Para sorpresa de nadie, el kirchnerismo no acompaña. Siguiendo la línea de los últimos 25 años, estando siempre en contra del sector privado, de la inversión, del progreso y del trabajo

"Aún así -agregó el presidente- confiamos en que el proyecto se apruebe, porque es lo más cerca que se ha estado de poner en marcha definitiva la minería de Mendoza en los últimos 20 años".

Sumó Milei: "Esta nueva Argentina crecerá de la mano de los tres principales vectores de la economía, el campo, la energía y la minería".

Y al referirse concretamente a nuestra provincia señaló: "Mendoza es una provincia altamente competitiva que ha posicionado sus emblemáticos vinos en los mercados más exigentes del mundo. Con el mismo nivel de competitividad hoy busca posicionarse como productora minera. Todo nuestro apoyo a la provincia y a todos los que quieran una Argentina más libre y próspera, tal como hemos promovido hace más de un año con la sanción del Pacto de Mayo",

Cerró con el clásico "VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".