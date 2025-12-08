Inicio Sociedad Casa
Consejo muy útil

Humedad y salitre en las paredes de la casa: la receta para que no vuelvan a aparecer

La humedad en la casa puede producirse por filtración, capilaridad o condensación. La receta para hacerle frente y que no aparezca de nuevo

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Hay muchas maneras para erradicar la humedad y salitre que se forma en la pared de la casa.

Hay muchas maneras para erradicar la humedad y salitre que se forma en la pared de la casa.

No hay casa que no sufra problemas de humedad en sus paredes alguna vez en su vida, dando paso a la formación de salitre a causa de elemento. Lo bueno es que uno puede tomar cartas en el asunto y hacerle frente a su fea apariencia.

Esa condición desagradable que sufren muchas viviendas por culpa de la humedad, se puede dar por muchas condiciones, que van desde:

  • Cañerías viejas y rotas que terminan humedeciendo las paredes, incluso pisos.
  • Presencia de lluvia y escasa posibilidad de secado fácil.
  • Zona geográfica de mucha humedad
  • Materiales de construcción de mala calidad.
  • Mala aislación de los cimientos
casa-humedad

Es importante prestar atención a la formación de salitre en el cemento de las paredes y no quedarse de brazos cruzados dado que, además de producir un mal aspecto, no es para nada bueno para su vida útil a través del tiempo.

Los que saben del tema y tiene mucha experiencia sobre cuidados del hogar, sobre todo en lo que respecta la construcción de casas, son los especialistas de Arquiii Edith Morall.

Casa sin humedad y salitre

Es necesario conocer cuál es el motivo por el que se produce el salitre en las paredes da la casa, una situación que afecta a la mayoría de las viviendas alguna vez en la vida:

  • El salitre se forma por la combinación de la humedad y sale solubles que están presentes en los materiales de construcción.
  • El agua puede penetrar en la pared y hacer contacto con los ladrillos y cemento.
  • El agua que se hace presente en la pared de la casa por capilaridad, qué es cuando sube el agua del suelo, o por filtraciones de alguna cañería.
  • La presencia de agua disuelve las sales de los materiales de construcción. Y cuando el agua se evapora, las sales se hacen presente en la superficie de las paredes formando manchas blancas, también llamadas eflorescencias. Popularmente se conoce como salitre.
casa-pared-humedad

Sacar el salitre de la pared de la casa

  • Con un cepillo de cerdas duras o una espátula, raspar todos los restos de salitre que hay en la superficie de la pared.
  • Mezclar un poco de agua con vinagre blanco en partes iguales o utilizar algún producto especialmente diseñado para eliminar el salitre.
  • Con una esponja o trapo aplicar la mezcla sobre la superficie, refregando todas las impurezas.
  • Dejar que la pared se seque bien.
  • Identificar de dónde viene la humedad de la pared, teniendo en cuenta posibles filtraciones.
  • Mejorar la ventilación de la zona afectada si es en el interior de una casa o instalar una barrera antihumedad si es necesario.
  • Con un pincel o rodillo, aplicar sellador sobre la superficie para prevenir futuros problemas de humedad.
  • Pintar la pared con pintura antihumedad.
  • Si la formación de salitre es muy grave, lo mejor es pedir asesoramiento a un albañil de confianza.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar