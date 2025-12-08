Humedad y salitre en las paredes de la casa: la receta para que no vuelvan a aparecer

Esa condición desagradable que sufren muchas viviendas por culpa de la humedad, se puede dar por muchas condiciones, que van desde:

Cañerías viejas y rotas que terminan humedeciendo las paredes, incluso pisos.

Presencia de lluvia y escasa posibilidad de secado fácil.

Zona geográfica de mucha humedad

Materiales de construcción de mala calidad.

Mala aislación de los cimientos

casa-humedad

Es importante prestar atención a la formación de salitre en el cemento de las paredes y no quedarse de brazos cruzados dado que, además de producir un mal aspecto, no es para nada bueno para su vida útil a través del tiempo.