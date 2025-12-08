Humedad y salitre en las paredes de la casa: la receta para que no vuelvan a aparecer

No hay casa que no sufra problemas de humedad en sus paredes alguna vez en su vida, dando paso a la formación de salitre a causa de elemento. Lo bueno es que uno puede tomar cartas en el asunto y hacerle frente a su fea apariencia.
Esa condición desagradable que sufren muchas viviendas por culpa de la humedad, se puede dar por muchas condiciones, que van desde:
- Cañerías viejas y rotas que terminan humedeciendo las paredes, incluso pisos.
- Presencia de lluvia y escasa posibilidad de secado fácil.
- Zona geográfica de mucha humedad
- Materiales de construcción de mala calidad.
- Mala aislación de los cimientos
Es importante prestar atención a la formación de salitre en el cemento de las paredes y no quedarse de brazos cruzados dado que, además de producir un mal aspecto, no es para nada bueno para su vida útil a través del tiempo.
Los que saben del tema y tiene mucha experiencia sobre cuidados del hogar, sobre todo en lo que respecta la construcción de casas, son los especialistas de Arquiii Edith Morall.
Casa sin humedad y salitre
Es necesario conocer cuál es el motivo por el que se produce el salitre en las paredes da la casa, una situación que afecta a la mayoría de las viviendas alguna vez en la vida:
- El salitre se forma por la combinación de la humedad y sale solubles que están presentes en los materiales de construcción.
- El agua puede penetrar en la pared y hacer contacto con los ladrillos y cemento.
- El agua que se hace presente en la pared de la casa por capilaridad, qué es cuando sube el agua del suelo, o por filtraciones de alguna cañería.
- La presencia de agua disuelve las sales de los materiales de construcción. Y cuando el agua se evapora, las sales se hacen presente en la superficie de las paredes formando manchas blancas, también llamadas eflorescencias. Popularmente se conoce como salitre.
Sacar el salitre de la pared de la casa
- Con un cepillo de cerdas duras o una espátula, raspar todos los restos de salitre que hay en la superficie de la pared.
- Mezclar un poco de agua con vinagre blanco en partes iguales o utilizar algún producto especialmente diseñado para eliminar el salitre.
- Con una esponja o trapo aplicar la mezcla sobre la superficie, refregando todas las impurezas.
- Dejar que la pared se seque bien.
- Identificar de dónde viene la humedad de la pared, teniendo en cuenta posibles filtraciones.
- Mejorar la ventilación de la zona afectada si es en el interior de una casa o instalar una barrera antihumedad si es necesario.
- Con un pincel o rodillo, aplicar sellador sobre la superficie para prevenir futuros problemas de humedad.
- Pintar la pared con pintura antihumedad.
- Si la formación de salitre es muy grave, lo mejor es pedir asesoramiento a un albañil de confianza.