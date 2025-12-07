Adiós a las aburridas luces de Navidad: las tendencias en docoración que pueden reemplazarlas

La Navidad ya está por llegar y son muchas las personas que comienzan a ver cómo decorar su hogar para estar acorde a la festividad. Con el paso del tiempo y el avance la tecnología, la misma ha cambiado por completo, reemplazando a objetos que antes parecían insustituibles.
Uno de ellos son las clásicas luces de Navidad que, utilizadas en el árbol o en tu casa, pueden ser ahora sustituidas ante la llegada de nuevas tendencias.
Las tendencias en decoración que reemplazan a las clásicas luces de Navidad
Las tendencias de decoración navideña que reemplazan las luces clásicas se centran en lo minimalista, sustentable y tecnológico, usando luces LED cálidas, tiras de neón, proyectores, decoración inteligente, velas electrónicas y elementos naturales.
De esta manera, se priorizan los tonos suaves y los ambientes elegantes sobre el rojo y el verde tradicional, y se incorporan materiales como fibra y madera para una apariencia más moderna. Pasando en limpio, las tendencias son las siguientes:
- Proyectores LED: crean figuras y efectos dinámicos en fachadas y paredes, reemplazando guirnaldas.
- Tiras de Neón Flexibles: modernas, controlables por app y perfectas para delinear formas.
- Luces Inteligentes: sistemas Wifi que permiten controlar brillo y color desde el móvil.
- Micro-Luces Solares: ecológicas y automáticas, ideales para ramas y jardines.
- Velas Electrónicas: aportan calidez sin riesgo, o velas naturales con tiras LED.
- Frascos y Jarras Luminosas: decoración DIY con luces a batería o solares.
Ya lo sabes, si quieres estar a la moda en esta Navidad, será mejor que sigas a estas tendencias y te olvides de las clásicas y aburridas luces tradicionales.
Qué día se arma el árbol de Navidad
El día tradicional para armar el árbol de Navidad, especialmente en Argentina y otros países de tradición católica, es el 8 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Inmaculada Concepción de María.
Esta fecha mezcla costumbres paganas antiguas (celebrando el solsticio) con la fe cristiana, honrando a la Virgen que concibió a Jesús.