Adiós a las aburridas luces de Navidad: las tendencias en docoración que pueden reemplazarlas

De esta manera, se priorizan los tonos suaves y los ambientes elegantes sobre el rojo y el verde tradicional, y se incorporan materiales como fibra y madera para una apariencia más moderna. Pasando en limpio, las tendencias son las siguientes:

Proyectores LED: crean figuras y efectos dinámicos en fachadas y paredes, reemplazando guirnaldas.

crean figuras y efectos dinámicos en fachadas y paredes, reemplazando guirnaldas. Tiras de Neón Flexibles: modernas, controlables por app y perfectas para delinear formas.

modernas, controlables por app y perfectas para delinear formas. Luces Inteligentes: sistemas Wifi que permiten controlar brillo y color desde el móvil.

sistemas Wifi que permiten controlar brillo y color desde el móvil. Micro-Luces Solares: ecológicas y automáticas, ideales para ramas y jardines.

ecológicas y automáticas, ideales para ramas y jardines. Velas Electrónicas: aportan calidez sin riesgo, o velas naturales con tiras LED.

aportan calidez sin riesgo, o velas naturales con tiras LED. Frascos y Jarras Luminosas: decoración DIY con luces a batería o solares. tendencia, decoración

Ya lo sabes, si quieres estar a la moda en esta Navidad, será mejor que sigas a estas tendencias y te olvides de las clásicas y aburridas luces tradicionales.

Qué día se arma el árbol de Navidad

El día tradicional para armar el árbol de Navidad, especialmente en Argentina y otros países de tradición católica, es el 8 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Esta fecha mezcla costumbres paganas antiguas (celebrando el solsticio) con la fe cristiana, honrando a la Virgen que concibió a Jesús.