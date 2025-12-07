Créditos hipotecarios de IPV: esta es la inscripción para una casa con una cuota de 300 mil pesos

Estamos hablando del programa Construyo Mi Casa, la única línea de créditos hipotecarios que actualmente tiene el IPV disponible para solicitar. Con una serie de parámetros y requisitos que cumplir, uno puede pensar en el acceso a una casa con el tamaño que desee.

La línea de créditos hipotecarios del IPV otorga el 85% del inmueble, y el tamaño debe estar entre los 55 m² y 140 m².

casas ipv Foto: IPV

Esta línea de créditos hipotecarios del IPV cuenta con requisitos muy claros, y estos son los siguientes:

Ingreso Familiar Mínimo: $1.323.251,12 a $2.831.970,67

Aplicable a vivienda única.

Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.

El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).

No poseer inmuebles a su nombre.

De acuerdo al tamaño de la vivienda, el valor de la cuota a pagar por el crédito hipotecario del IPV son las siguientes:

140 m²: Cuota mensual de $566.394,13 y un ingreso mínimo de $2.831.970,67.

Cuota mensual de $566.394,13 y un ingreso mínimo de $2.831.970,67. 120 m²: Cuota mensual de $497.552,19 y un ingreso mínimo de $2.487.760,94.

Cuota mensual de $497.552,19 y un ingreso mínimo de $2.487.760,94. 100 m²: Cuota mensual de $403.361,01 y un ingreso mínimo de $2.016.805,11.

Cuota mensual de $403.361,01 y un ingreso mínimo de $2.016.805,11. 80 m²: Cuota mensual de $339.831,53 y un ingreso mínimo de $1.699.157,63.

Cuota mensual de $339.831,53 y un ingreso mínimo de $1.699.157,63. 69 m²: Cuota mensual de $304.824,71 y un ingreso mínimo de $1.524.123,55.

Cuota mensual de $304.824,71 y un ingreso mínimo de $1.524.123,55. 55 m²: Cuota mensual de $264.650,22 y un ingreso mínimo de $1.323.251,12.

Viviendas del IPV en San Martín1.jpg

IPV: así me inscribo a un crédito hipotecario

Inscribirse en esta línea de créditos hipotecarios del IPV cuenta con varios puntos, y la página web oficial, describe punto por punto los pasos que deben seguirse. Es importante remarcar que cada línea de préstamos varía sus requisitos y condiciones.

Los pasos a seguir para esta línea de créditos hipotecarios del IPV son los siguientes: