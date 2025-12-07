Los créditos hipotecarios del IPV surgieron como una alternativa casi "salvadora" para aquellas personas que no pueden acceder a los préstamos para viviendas bancarios. Su principal característica, es que son opciones con valores sociales y con escasos requisitos.
Créditos hipotecarios de IPV: esta es la inscripción para una casa con una cuota de 300 mil pesos
El IPV permite acceder a una casa propia mediante un crédito hipotecario con una cuota realmente económica
Actualmente, existe una línea de créditos hipotecarios del IPV habilitada para acceder a una casa, pero para ello hay que realizar una inscripción y cumplir con requisitos puntuales.
Créditos hipotecarios del IPV: requisitos para acceder a una vivienda con cuotas bajas
Dentro de los servicios que ofrece el IPV, hay varios de ellos destinados a que una persona pueda acceder a una casa de diferentes maneras. De igual manera, en la actualidad, solo hay un programa habilitado para comenzar el proceso de acceso a una vivienda, caracterizada por las cuotas bajas y la posibilidad de que sea con el tamaño que a uno le interesa.
Estamos hablando del programa Construyo Mi Casa, la única línea de créditos hipotecarios que actualmente tiene el IPV disponible para solicitar. Con una serie de parámetros y requisitos que cumplir, uno puede pensar en el acceso a una casa con el tamaño que desee.
La línea de créditos hipotecarios del IPV otorga el 85% del inmueble, y el tamaño debe estar entre los 55 m² y 140 m².
Esta línea de créditos hipotecarios del IPV cuenta con requisitos muy claros, y estos son los siguientes:
- Ingreso Familiar Mínimo: $1.323.251,12 a $2.831.970,67
- Aplicable a vivienda única.
- Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.
- El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).
- No poseer inmuebles a su nombre.
De acuerdo al tamaño de la vivienda, el valor de la cuota a pagar por el crédito hipotecario del IPV son las siguientes:
- 140 m²: Cuota mensual de $566.394,13 y un ingreso mínimo de $2.831.970,67.
- 120 m²: Cuota mensual de $497.552,19 y un ingreso mínimo de $2.487.760,94.
- 100 m²: Cuota mensual de $403.361,01 y un ingreso mínimo de $2.016.805,11.
- 80 m²: Cuota mensual de $339.831,53 y un ingreso mínimo de $1.699.157,63.
- 69 m²: Cuota mensual de $304.824,71 y un ingreso mínimo de $1.524.123,55.
- 55 m²: Cuota mensual de $264.650,22 y un ingreso mínimo de $1.323.251,12.
IPV: así me inscribo a un crédito hipotecario
Inscribirse en esta línea de créditos hipotecarios del IPV cuenta con varios puntos, y la página web oficial, describe punto por punto los pasos que deben seguirse. Es importante remarcar que cada línea de préstamos varía sus requisitos y condiciones.
Los pasos a seguir para esta línea de créditos hipotecarios del IPV son los siguientes:
- Reunir toda la documentación, digitalizarla en caso de que sea necesario, completar el formulario con los datos y subir los archivos en PDF.
- Luego de esto, el IPV verifica el cumplimiento de los requisitos y evalúan la postulación.
- El siguiente paso es una evaluación de la aptitud de terrenos.
- Formalización de los contratos de ahorro previo con el IPV.
- Otorgamiento del crédito, ya sea porque se cumplió el periodo de ahorro (36 cuotas) o porque se participó de una licitación.
- Luego se procede a la construcción según el cronograma de desembolsos.