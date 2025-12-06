Reciclaje: guardá las cajas de cartón viejas y transformalas en un maravilloso adorno para tu árbol de Navidad

Comenzó la cuenta regresiva para armar el árbol de Navidad y seguramente te fascinará tener nuevos adornos a su alrededor. Por este motivo, a continuación pondremos en práctica una idea de reciclaje y decoración con tres cajas de cartón vacías, de distintos tamaños, y crearemos un complemento perfecto que colocaremos en la base del pinito navideño
Cómo reciclar cajas de cartón y crear adornos para el árbol de Navidad
Las cajas de cartón que generalmente tirás a la basura podrán servirte para una maravillosa idea DIY. Así como anteriormente aprendiste a crear un centro de mesa navideño o una corona para la puerta, hoy sumarás otra alternativa para potenciar la decoración del hogar.
En este caso, seguiremos el instructivo del canal de YouTube ‘Manitas creativas by Alexandra’, el cual nos explica paso a paso cómo crear cajas de regalo con cartón reciclado. La clave en esta idea DIY pasará por elegir cajas de distintos tamaños, para que los obsequios navideños sean diferentes.
Materiales
- 3 cajas de cartón (una grande, una mediana, una pequeña).
- Goma Eva brillante de diferentes colores (rojo, verde, dorado).
- Cinta adhesiva de papel para reforzar.
- Luces LED.
- Pegamento caliente o silicona.
Procedimiento
- Reforzar las cajas con cinta adhesiva de papel, asegurando que todos los lados estén bien cerrados, excepto uno de los laterales de la base, que se deja abierto temporalmente. Esto se hace con las tres cajas.
- Forrar las cajas completamente con la goma eva, utilizando pegamento caliente o silicona para asegurar que no queden partes sueltas, incluyendo el lateral que se había dejado abierto.
- Usar tiras de goma eva de 3.5 cm de ancho para simular la cinta de un regalo. Las tiras se pegan de forma cruzada, formando una "X" sobre cada caja, desde un lateral al opuesto.
- Hacer varios agujeros pequeños en la caja forrada. Es fundamental usar luces LED para evitar accidentes. Introducir las bombillas de las luces LED por estos agujeros, llenando el interior de la caja con la tira de luces.
- Agregar un moño hecho con goma eva y una ramita decorativa verde en la parte superior de cada caja.
De esta forma tendrás hermosas cajas de regalo para adornar en la base de tu árbol de Navidad gracias a una simple idea que combina reciclaje y decoración