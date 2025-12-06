Reciclaje: guardá las cajas de cartón viejas y transformalas en un maravilloso adorno para tu árbol de Navidad

Cómo reciclar cajas de cartón y crear adornos para el árbol de Navidad

Las cajas de cartón que generalmente tirás a la basura podrán servirte para una maravillosa idea DIY. Así como anteriormente aprendiste a crear un centro de mesa navideño o una corona para la puerta, hoy sumarás otra alternativa para potenciar la decoración del hogar.

En este caso, seguiremos el instructivo del canal de YouTube ‘Manitas creativas by Alexandra’, el cual nos explica paso a paso cómo crear cajas de regalo con cartón reciclado. La clave en esta idea DIY pasará por elegir cajas de distintos tamaños, para que los obsequios navideños sean diferentes.