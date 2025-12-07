Día de las velitas 2025: los 4 rituales para atraer abundancia este domingo 7 de diciembre

La noche de las velitas se vive en balcones, calles y patios, donde faroles y llamas se convierten en un gesto colectivo de unión. La costumbre tiene raíces religiosas, pero con el paso del tiempo también se transformó en un espacio para agradecer, pedir deseos y renovar intenciones.

¿En qué consisten los rituales? Muchas personas encienden una vela por cada miembro de la familia, mientras que otras eligen colores específicos para canalizar diferentes energías.