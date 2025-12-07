Día de las velitas 2025: los 4 rituales para atraer abundancia este domingo 7 de diciembre

Cada 7 de diciembre, Colombia se llena de luz con una tradición que marca el inicio de las fiestas: el ritual del Día de las Velitas. Se trata de una práctica cargada de simbolismo en la que miles de familias encienden velas para atraer esperanza, buena energía y un comienzo luminoso para el año que se aproxima.
La noche de las velitas se vive en balcones, calles y patios, donde faroles y llamas se convierten en un gesto colectivo de unión. La costumbre tiene raíces religiosas, pero con el paso del tiempo también se transformó en un espacio para agradecer, pedir deseos y renovar intenciones.
¿En qué consisten los rituales? Muchas personas encienden una vela por cada miembro de la familia, mientras que otras eligen colores específicos para canalizar diferentes energías.
Ritual de abundancia: cómo atraer prosperidad en la noche de velitas
Entre los rituales más populares está el de la abundancia, ideal para quienes desean iniciar el próximo año con estabilidad y crecimiento.
- Una de las prácticas más difundidas consiste en encender una vela amarilla o verde sobre un pequeño plato con monedas, arroz o lentejas. Estos elementos representan prosperidad, abundancia y alimentos que nunca faltan en la mesa.
- Otra variante consiste en escribir deseos o metas en un papel, como mejorar en el trabajo, lograr estabilidad económica o abrir nuevas oportunidades, y quemarlo con una vela blanca. Este gesto simbólico se interpreta como una manera de liberar lo que ya no sirve y dejar espacio para lo que está por llegar.
Limpieza energética y protección para cerrar el año
- También es común realizar un baño energético casero con hierbas como ruda, romero o laurel. La idea es “barrer” cargas negativas y atraer bienestar. Muchas familias acompañan este momento con música tranquila, velas aromáticas o meditaciones cortas.
- Otra tradición es montar un pequeño altar con flores, frutas o elementos que representen gratitud. Encender velas alrededor del altar ayuda a reforzar intenciones de agradecimiento por lo recibido durante el año.
Más allá de lo espiritual o supersticioso, el Día de las Velitas representa unión, comunidad y esperanza. Las luces que iluminan casas, calles y plazas simbolizan la bienvenida a un nuevo ciclo, la gratitud por lo vivido y la ilusión de lo que está por venir.