Cómo eliminar a las moscas de casa utilizando un poco de aceite de cocina: trampa casera y efectiva

Las moscas son una de las plagas más invasivas en tu casa, y lo cierto es que su presencia se incrementa con la llegada de los primeros calores. Para erradicarlas, puedes recurrir a una trampa casera y efectiva de la que necesitas pocos ingredientes.
En esta preparación, uno de los que cumple un rol clave es el aceite, ya que hará que estos voladores se queden adheridos al tocar la superficie.
Cómo eliminar a las moscas de casa usando un poco de aceite de cocina
La trampa cromática amarilla casera para insectos voladores (moscas, pulgones, trips) usa una botella de plástico pintada de amarillo brillante para atraerlos, y una capa pegajosa de aceite de cocina para que queden atrapados en el exterior.
Para realizarla, lo primero que tienes que hacer es cortar una botella y pintar el exterior de la misma de color amarillo, que atrae a las moscas.
Luego, y con un pincel, aplica aceite de cocina a la parte exterior de la botella, renovándolo cada cierta cantidad de minutos para que no pierda su efecto.
Por último, pasa un hilo por la tapa o por la parte superior y cuélgala entre las plantas o cerca de ellas, como también en aquellos lugares en donde detectas la presencia de moscas de manera habitual.
El color amarillo de la botella hace que las moscas se vean atraídas, mientras que el aceite de cocina hará que se queden pegadas en la superficie. ¿Estás listo para realizar esta trampa casera?
Los riesgos para la salud de tener moscas en casa
- Transmisión de patógenos: transportan bacterias (Salmonella, E. coli, Listeria), virus y parásitos desde lugares sucios a tu comida y utensilios.
- Enfermedades infecciosas: pueden causar gastroenteritis, diarrea, cólicos, fiebre tifoidea, disentería y cólera.
- Infecciones respiratorias: también pueden transmitir patógenos respiratorios como la tuberculosis.
- Reacciones alérgicas: su saliva y excrementos pueden causar hinchazón, picazón y enrojecimiento en personas sensibles.