Cómo eliminar a las moscas de casa utilizando un poco de aceite de cocina: trampa casera y efectiva

Para realizarla, lo primero que tienes que hacer es cortar una botella y pintar el exterior de la misma de color amarillo, que atrae a las moscas.

Luego, y con un pincel, aplica aceite de cocina a la parte exterior de la botella, renovándolo cada cierta cantidad de minutos para que no pierda su efecto.

Por último, pasa un hilo por la tapa o por la parte superior y cuélgala entre las plantas o cerca de ellas, como también en aquellos lugares en donde detectas la presencia de moscas de manera habitual.

cocina - aceite.jpg El aceite de cocina hará que las moscas se queden pegadas en la trampa.

El color amarillo de la botella hace que las moscas se vean atraídas, mientras que el aceite de cocina hará que se queden pegadas en la superficie. ¿Estás listo para realizar esta trampa casera?

Los riesgos para la salud de tener moscas en casa