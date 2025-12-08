El pronóstico del tiempo llega con ascenso de temperatura y amenaza de tormentas

La especialista señaló que hasta el miércoles las temperaturas irán en aumento, con mínimas entre 15 y 19 grados, y máximas entre 26 y 29 grados.

El pronóstico del tiempo anuncia tormentas

Naranjo Tamayo alertó que el miércoles a la noche ingresa un nuevo pulso de inestabilidad que traerá a Mendoza mal tiempo, con probabilidad de precipitaciones y formación de tormentas aisladas en toda la provincia, incluso en sectores del Gran Mendoza.

Esta situación de tormentas puede extenderse en gran parte la jornada del jueves, con temperaturas un poco más bajas que los días anteriores.

Pero esto pasa rápido, ya que el viernes regresa el viento norte acompañado de buen tiempo con una máxima de 30 grados. Estas condiciones se mantienen durante el sábado para cuando se esperan 31 grados. El pronóstico del tiempo adelantó que el cielo estará despejado y propicio para las actividades al aire libre.