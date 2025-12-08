El pronóstico del tiempo llega con ascenso de temperatura y amenaza de tormentas

Luego de un fin de semana con lluvias y marcado descenso de las temperaturas, el pronóstico del tiempo anticipa una semana con mañanas agradables y tardes más calurosas. A mitad de semana las tormentas podrían regresar a gran parte de la provincia, pero el fin de semana será ideal para las actividades al aire libre.
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo sostuvo a Radio Nihuil que para este lunes se espera una máxima de 26 grados, una tarde muy agradable para las distintas actividades durante el feriado.
Indicó que hacia el final de la tarde podría nublarse nuevamente, con la probabilidad de algunas lluvias y tormentas aisladas en zonas de la precordillera y en Malargüe hacia la noche.
La especialista señaló que hasta el miércoles las temperaturas irán en aumento, con mínimas entre 15 y 19 grados, y máximas entre 26 y 29 grados.
El pronóstico del tiempo anuncia tormentas
Naranjo Tamayo alertó que el miércoles a la noche ingresa un nuevo pulso de inestabilidad que traerá a Mendoza mal tiempo, con probabilidad de precipitaciones y formación de tormentas aisladas en toda la provincia, incluso en sectores del Gran Mendoza.
Esta situación de tormentas puede extenderse en gran parte la jornada del jueves, con temperaturas un poco más bajas que los días anteriores.
Pero esto pasa rápido, ya que el viernes regresa el viento norte acompañado de buen tiempo con una máxima de 30 grados. Estas condiciones se mantienen durante el sábado para cuando se esperan 31 grados. El pronóstico del tiempo adelantó que el cielo estará despejado y propicio para las actividades al aire libre.