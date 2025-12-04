Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipó calor, tormentas y brusco descenso de la temperatura

El sábado es el día de mayor amenaza de tormentas graniceras. Luego caen las marcas térmicas y llegará el alivio

Los espacios al aire libre permiten sobrellevar el calor asfixiante y la humedad en el ambiente.
Los espacios al aire libre permiten sobrellevar el calor asfixiante y la humedad en el ambiente.Foto: Diario UNO / Axel Lloret

El pronóstico del tiempo anunció que el calor intenso dará paso a un fin de semana marcado por la inestabilidad y las tormentas en toda la provincia. Se esperan precipitaciones, viento y un marcado descenso térmico, especialmente entre sábado y domingo. El tiempo comenzará a mejorar recién el lunes.

Viernes 5 de diciembre

Jornada calurosa e inestable, con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche.

Máxima: 36°C | Mínima: 23°C

Sábado 6 de diciembre

Día parcialmente nublado, con lluvias, tormentas y descenso de la temperatura. Habrá tiempo ventoso y no se descartan tormentas con granizo en algunas zonas.

Máxima: 31°C | Mínima: 21°C

Calor sofocante, humedad y tormentas aisladas hacia la noche: el pronóstico del tiempo para el último fin de semana del año.

Domingo 7 de diciembre

Continuará la inestabilidad, con lluvias y tormentas, vientos y un marcado descenso térmico.

Máxima: 25°C | Mínima: 14°C

Lunes 8 de diciembre

Mejora el tiempo: algo nublado, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C

Martes 9 de diciembre

Cielo algo nublado, con nuevo ascenso térmico. Se mantiene la inestabilidad en el sur provincial.

Máxima: 33°C | Mínima: 16°C

