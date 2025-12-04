El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipó calor, tormentas y brusco descenso de la temperatura

Máxima: 36°C | Mínima: 23°C

Sábado 6 de diciembre

Día parcialmente nublado, con lluvias, tormentas y descenso de la temperatura. Habrá tiempo ventoso y no se descartan tormentas con granizo en algunas zonas.

Máxima: 31°C | Mínima: 21°C

Calor sofocante, humedad y tormentas aisladas hacia la noche: el pronóstico del tiempo para el último fin de semana del año. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Domingo 7 de diciembre

Continuará la inestabilidad, con lluvias y tormentas, vientos y un marcado descenso térmico.

Máxima: 25°C | Mínima: 14°C

Lunes 8 de diciembre

Mejora el tiempo: algo nublado, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C

Martes 9 de diciembre

Cielo algo nublado, con nuevo ascenso térmico. Se mantiene la inestabilidad en el sur provincial.

Máxima: 33°C | Mínima: 16°C