El pronóstico del tiempo anunció que el calor intenso dará paso a un fin de semana marcado por la inestabilidad y las tormentas en toda la provincia. Se esperan precipitaciones, viento y un marcado descenso térmico, especialmente entre sábado y domingo. El tiempo comenzará a mejorar recién el lunes.
El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipó calor, tormentas y brusco descenso de la temperatura
El sábado es el día de mayor amenaza de tormentas graniceras. Luego caen las marcas térmicas y llegará el alivio
Viernes 5 de diciembre
Jornada calurosa e inestable, con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche.
Máxima: 36°C | Mínima: 23°C
Sábado 6 de diciembre
Día parcialmente nublado, con lluvias, tormentas y descenso de la temperatura. Habrá tiempo ventoso y no se descartan tormentas con granizo en algunas zonas.
Máxima: 31°C | Mínima: 21°C
Domingo 7 de diciembre
Continuará la inestabilidad, con lluvias y tormentas, vientos y un marcado descenso térmico.
Máxima: 25°C | Mínima: 14°C
Lunes 8 de diciembre
Mejora el tiempo: algo nublado, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste.
Máxima: 29°C | Mínima: 14°C
Martes 9 de diciembre
Cielo algo nublado, con nuevo ascenso térmico. Se mantiene la inestabilidad en el sur provincial.
Máxima: 33°C | Mínima: 16°C