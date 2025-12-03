Anticiparon que sigue la ola de calor con noches de temperaturas muy altas

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre un marcado repunte térmico en el centro y norte del país, que se mantendrá al menos hasta el viernes. Los valores alcanzarán e incluso superarán los 40 grados en algunas provincias, con noches en las que el termómetro se mantendrá por encima de los 20 grados, configurando rangos típicos de una ola de calor.

Pronostico del tiempo en Mendoza calor verano pileta clubes vacaciones Club Dalvian En Mendoza, algunas piletas ya abrieron la temporada. Ideal para aguantar la ola de calor. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

La ola de calor en Mendoza y Argentina: qué dice el pronóstico

El SMN anticipó que las marcas más extremas se concentrarán entre el norte de La Pampa, el sur de Córdoba y el noroeste de Buenos Aires, donde los termómetros podrían rondar los 40 grados. Por el Noroeste (NOA) y el Nordeste (NEA) se proyectan máximas de entre 40 y 42 grados en provincias como Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Tucumán y Catamarca.