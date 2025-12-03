Según el pronóstico de Contingencias Climáticas para Mendoza, este jueves 4 de diciembre será una jornada de calor extremo. La noche ya dejó adivinar lo que se viene, y durante las horas siguientes se espera un día caluroso e inestable con nubosidad variable. Luego se anticipan tormentas aisladas. La temperatura máxima pronosticada alcanzará los 38 grados, mientras que la mínima será de 23 grados.
Anticiparon que sigue la ola de calor con noches de temperaturas muy altas
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre un marcado repunte térmico en el centro y norte del país, que se mantendrá al menos hasta el viernes. Los valores alcanzarán e incluso superarán los 40 grados en algunas provincias, con noches en las que el termómetro se mantendrá por encima de los 20 grados, configurando rangos típicos de una ola de calor.
La ola de calor en Mendoza y Argentina: qué dice el pronóstico
El SMN anticipó que las marcas más extremas se concentrarán entre el norte de La Pampa, el sur de Córdoba y el noroeste de Buenos Aires, donde los termómetros podrían rondar los 40 grados. Por el Noroeste (NOA) y el Nordeste (NEA) se proyectan máximas de entre 40 y 42 grados en provincias como Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Tucumán y Catamarca.
El viernes 5 de diciembre, el pronóstico del tiempo indica que las condiciones se mantendrán similares. Se prevé un día caluroso e inestable con nubosidad variable. Al igual que el jueves, hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas. La máxima esperada será de 37 grados y la mínima de 23 grados.