Pronóstico del tiempo: cómo estará la primera quincena de diciembre en la provincia de Mendoza

Las temperaturas oscilarán entre 15°C y 24°C, con vientos que variarán entre 11 y 26 km/h, proporcionando un clima fresco y húmedo ideal para las actividades agrícolas de la zona.

primera semana diciembre Así irán evolucionando las temperaturas a lo largo de la primera semana.

La primera semana continuará con patrones mixtos. Los días 2 y 3 de diciembre mostrarán mejoras parciales con cielos parcialmente nublados, aunque las temperaturas ascenderán progresivamente, alcanzando máximas de 29°C y 32°C respectivamente.

Sin embargo, el fin de semana, 6 y 7 de diciembre, volverá a presentar lluvias significativas, con probabilidades del 90% y 80%, acumulando entre 9.9 y 2.1 mm. Los vientos se intensificarán especialmente el viernes 5, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Segunda semana: estabilización gradual del clima

La segunda semana de diciembre traerá una estabilización progresiva de las condiciones meteorológicas. Entre el lunes 8 y miércoles 10, se esperan nuevas lluvias con probabilidades entre 40% y 50%, aunque con acumulados menores.

Las temperaturas máximas se mantendrán entre 22°C y 25°C, mientras que las mínimas rondarán los 14-15°C, ofreciendo noches frescas características de la temporada.

segunda semana Fuertes lluvias se esperan en le comienzo de la segunda semana.

A partir del jueves 11 de diciembre, el pronóstico muestra una tendencia hacia la mejoría. Los últimos días de la quincena, 11 al 14 de diciembre, presentarán condiciones mayormente soleadas o parcialmente nubladas, con probabilidades mínimas de lluvia.

Las temperaturas se estabilizarán con máximas entre 20°C y 28°C, y mínimas entre 12°C y 16°C. Los vientos se mantendrán moderados, oscilando entre 7 y 37 km/h, favoreciendo actividades al aire libre.