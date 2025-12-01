La primera quincena de diciembre en Mendoza promete ser un período de transición climática marcado por lluvias intermitentes y temperaturas variables, según el pronóstico del tiempo de MeteoRed. El mes comienza con una gran variedad de fenómeno que alteran el clima en la provincia.
Pronóstico del tiempo: cómo estará la primera quincena de diciembre en la provincia de Mendoza
Así serán los primeros quince días de diciembre según el pronóstico del tiempo de MeteoRed. Sigue leyendo para conocer los detalles
Los mendocinos deberán prepararse para condiciones inestables que alternarán entre días soleados y jornadas con precipitaciones significativas, características típicas del comienzo del verano en la región cuyana.
Inicio de diciembre con lluvias
El arranque del mes presenta un panorama claramente inestable. El lunes 1 de diciembre marca el inicio con condiciones lluviosas, registrando una probabilidad de precipitaciones del 90% y acumulados de hasta 6.4 mm.
Las temperaturas oscilarán entre 15°C y 24°C, con vientos que variarán entre 11 y 26 km/h, proporcionando un clima fresco y húmedo ideal para las actividades agrícolas de la zona.
La primera semana continuará con patrones mixtos. Los días 2 y 3 de diciembre mostrarán mejoras parciales con cielos parcialmente nublados, aunque las temperaturas ascenderán progresivamente, alcanzando máximas de 29°C y 32°C respectivamente.
Sin embargo, el fin de semana, 6 y 7 de diciembre, volverá a presentar lluvias significativas, con probabilidades del 90% y 80%, acumulando entre 9.9 y 2.1 mm. Los vientos se intensificarán especialmente el viernes 5, con ráfagas de hasta 50 km/h.
Segunda semana: estabilización gradual del clima
La segunda semana de diciembre traerá una estabilización progresiva de las condiciones meteorológicas. Entre el lunes 8 y miércoles 10, se esperan nuevas lluvias con probabilidades entre 40% y 50%, aunque con acumulados menores.
Las temperaturas máximas se mantendrán entre 22°C y 25°C, mientras que las mínimas rondarán los 14-15°C, ofreciendo noches frescas características de la temporada.
A partir del jueves 11 de diciembre, el pronóstico muestra una tendencia hacia la mejoría. Los últimos días de la quincena, 11 al 14 de diciembre, presentarán condiciones mayormente soleadas o parcialmente nubladas, con probabilidades mínimas de lluvia.
Las temperaturas se estabilizarán con máximas entre 20°C y 28°C, y mínimas entre 12°C y 16°C. Los vientos se mantendrán moderados, oscilando entre 7 y 37 km/h, favoreciendo actividades al aire libre.