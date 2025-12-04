El país de América del Sur en la mira de China para controlar la mayor reserva de litio y dominar la producción de baterías

El acuerdo entre Codelco la mayor minera de cobre del mundo y brazo estatal chileno y SQM, uno de los mayores productores globales de litio, define el futuro de la explotación del Salar de Atacama. China aparece en esta ecuación por partida doble: primero, como el mayor comprador del litio chileno y segundo, como accionista relevante en SQM a través de Tianqi, la empresa china que forma parte del negocio.

La cláusula clave china a este país de América del Sur

Para dar luz verde al acuerdo, el regulador chino exigió una cláusula clave, Chile debe garantizar la continuidad del suministro de carbonato de litio hacia clientes chinos incluso en escenarios de alteración o estrés del mercado. En otras palabras, Beijing dejó por escrito que no aceptará retrasos, rechazos o restricciones que comprometan su acceso preferencial a este recurso estratégico. La decisión llegó después de un proceso donde la SAMR consultó a organismos gubernamentales, competidores, industrias intermedias y actores del sector.

China no solo representa el principal destino del litio chileno, también es el país que domina la fabricación global de baterías, refinación de litio y producción de vehículos eléctricos. El proyecto avanza en un clima político tenso dentro de Chile, con cuestionamientos parlamentarios y demandas impulsadas por Tianqi, que busca proteger su posición dentro de SQM.

