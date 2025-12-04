En la región de América del Sur, un país se ha convertido en la pieza que China no está dispuesta a dejar escapa. Mientras el mundo acelera la transición energética y la industria automotriz se electrifica, Beijing mueve sus fichas con precisión quirúrgica.
El país de América del Sur en la mira de China para controlar la mayor reserva de litio y dominar la producción de baterías
Un país de América del Sur sella su relación con China para la explotación de litio, uno de los minerales más codiciados del mundo. Todos los detalles
No se trata solo de negocios, es una jugada geopolítica para dominar la cadena global del mineral más codiciado del siglo XXI. Te contamos sobre este país de América Latina que está en la mira de China.
El país de América del Sur en la mira de China para controlar la mayor reserva de litio y dominar la producción de baterías
El país en la mira del gigante oriental es Chile, dueño de algunas de las reservas de litio más valiosas del mundo y epicentro de la producción mundial de baterías. Según Minería y desarrollo China través de su regulador estatal, la SAMR, ha impuesto exigencias específicas para asegurar acceso prioritario al litio chileno dentro del acuerdo entre Codelco y SQM, en el estratégico Salar de Atacama.
El acuerdo entre Codelco la mayor minera de cobre del mundo y brazo estatal chileno y SQM, uno de los mayores productores globales de litio, define el futuro de la explotación del Salar de Atacama. China aparece en esta ecuación por partida doble: primero, como el mayor comprador del litio chileno y segundo, como accionista relevante en SQM a través de Tianqi, la empresa china que forma parte del negocio.
La cláusula clave china a este país de América del Sur
Para dar luz verde al acuerdo, el regulador chino exigió una cláusula clave, Chile debe garantizar la continuidad del suministro de carbonato de litio hacia clientes chinos incluso en escenarios de alteración o estrés del mercado. En otras palabras, Beijing dejó por escrito que no aceptará retrasos, rechazos o restricciones que comprometan su acceso preferencial a este recurso estratégico. La decisión llegó después de un proceso donde la SAMR consultó a organismos gubernamentales, competidores, industrias intermedias y actores del sector.
China no solo representa el principal destino del litio chileno, también es el país que domina la fabricación global de baterías, refinación de litio y producción de vehículos eléctricos. El proyecto avanza en un clima político tenso dentro de Chile, con cuestionamientos parlamentarios y demandas impulsadas por Tianqi, que busca proteger su posición dentro de SQM.
Este acuerdo entre China y este país de América del Sur clave:
- Para asegurar suministro continuo del mineral más crítico de la transición energética.
- Para consolidar su dominio global en baterías y autos eléctricos.
- Porque el litio del Salar de Atacama tiene la mayor concentración y calidad del mundo.
- Porque Chile es su proveedor clave, con volúmenes que sostiene su gigantesca industria.
- Para influir en la estructura del mercado y evitar que competidores limiten su acceso futuro.