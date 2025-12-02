El país de América del Sur que cambia la construcción gracias a un material milenario mega resistible: más que el acero

La clave de su comportamiento sísmico. Todo está en su estructura anatómica, la guadua es un material de construcción de fibras longitudinales extremadamente resistentes, con una relación peso–resistencia superior a la de muchos maderos convencionales e incluso comparable, en algunos estudios, al acero en resistencia específica.

Este comportamiento, sumado a su flexibilidad, permite que las construcciones de guadua absorban y disipen energía sísmica sin colapsar. Su tendencia no es quebrarse de manera frágil, sino deformarse y volver a su posición, lo que reduce el riesgo de fallas catastróficas. Además, la guadua ofrece ventajas ambientales únicas.

Su combinación de ligereza, elasticidad y alta capacidad de deformación es fundamental: cuanto más liviana es una estructura, menor es la fuerza sísmica que debe soportar, según las reglas básicas de dinámica estructural

El material de América del Sur que maravilla al mundo

Los avances modernos han consolidado este potencial. A finales del siglo XX, investigadores colombianos, entre ellos el arquitecto Simón Vélez y equipos de la Universidad Nacional de Colombia, desarrollaron técnicas estandarizadas de uniones metálicas, tratamientos preservantes y sistemas modulares que llevaron a la guadua a certificaciones formales.

En ensayos experimentales, las construcciones de guadua han mostrado un desempeño excepcional. En pruebas a escala real realizadas en Japón y en laboratorios en América del Sur, estructuras completas soportaron simulaciones de terremotos equivalentes a magnitudes superiores a 7 sin fallas estructurales graves.

Esta madera se ha vuelto un pilar de la bioarquitectura y de las estrategias de construcción ecológica en países sísmicos por:

Crece con rapidez

almacena grandes cantidades de carbono

puede ser cultivada de manera sostenible

requiere menos energía para su procesamiento que el acero o el cemento

Hoy, gracias a su validación científica y a su desempeño comprobado en terremotos reales, la guadua está dejando de ser un material ancestral para convertirse en uno de los referentes contemporáneos de construcción segura, liviana y sostenible en regiones propensas a sismos.