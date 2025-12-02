Un material de construcción en particular ha sido utilizado durante milenios por diversas culturas de América del Sur. Esto se debe a su resistencia estructural que permite crear viviendas, puentes y refugios. Su presencia arqueológica demuestra que fue uno de los recursos constructivos más valorados en zonas sísmicas y húmedas
El país de América del Sur que cambia la construcción gracias a un material milenario mega resistible: más que el acero
Este material que crece en América del Sur crea las construcciones más resistentes y cambia radicalmente el mundo de la arquitectura
Aunque durante buena parte del siglo XX fue asociado con construcciones rurales de bajos recursos, la investigación científica de las últimas décadas ha cambiado radicalmente esa percepción: este material de América del Sur se ha convertido en un material estrella en ingeniería antisísmica en todo el mundo.
El país de América del Sur que cambia la construcción gracias a un material milenario mega resistible: más que el acero
El bambú, y en especial la guadua angustifolia, es un material clave. Colombia es el principal exportador de guadua angustifolia, una especie de bambú nativa reconocida por su gran resistencia, que la convierte en una alternativa sostenible a la madera.
La clave de su comportamiento sísmico. Todo está en su estructura anatómica, la guadua es un material de construcción de fibras longitudinales extremadamente resistentes, con una relación peso–resistencia superior a la de muchos maderos convencionales e incluso comparable, en algunos estudios, al acero en resistencia específica.
Este comportamiento, sumado a su flexibilidad, permite que las construcciones de guadua absorban y disipen energía sísmica sin colapsar. Su tendencia no es quebrarse de manera frágil, sino deformarse y volver a su posición, lo que reduce el riesgo de fallas catastróficas. Además, la guadua ofrece ventajas ambientales únicas.
El material de América del Sur que maravilla al mundo
Los avances modernos han consolidado este potencial. A finales del siglo XX, investigadores colombianos, entre ellos el arquitecto Simón Vélez y equipos de la Universidad Nacional de Colombia, desarrollaron técnicas estandarizadas de uniones metálicas, tratamientos preservantes y sistemas modulares que llevaron a la guadua a certificaciones formales.
En ensayos experimentales, las construcciones de guadua han mostrado un desempeño excepcional. En pruebas a escala real realizadas en Japón y en laboratorios en América del Sur, estructuras completas soportaron simulaciones de terremotos equivalentes a magnitudes superiores a 7 sin fallas estructurales graves.
Esta madera se ha vuelto un pilar de la bioarquitectura y de las estrategias de construcción ecológica en países sísmicos por:
- Crece con rapidez
- almacena grandes cantidades de carbono
- puede ser cultivada de manera sostenible
- requiere menos energía para su procesamiento que el acero o el cemento
Hoy, gracias a su validación científica y a su desempeño comprobado en terremotos reales, la guadua está dejando de ser un material ancestral para convertirse en uno de los referentes contemporáneos de construcción segura, liviana y sostenible en regiones propensas a sismos.