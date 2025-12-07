Una nena de siete años fue víctima de una feroz golpiza que le dio su padrastro

El atacante, que solo se lo identifica con el nombre de Alex para no exponer la identidad de la menor de edad involucrada, tiene 37 años y convive con su pareja, una mujer de 44, y la hija de ésta en una vivienda de la calle Gibraltar, en el barrio de Gerli, en el partido de Avellaneda, en el sur del Gran Buenos Aires.

De acuerdo a lo denunciado por la mujer, el ahora detenido había quedado en la casa al cuidado de la nena cuando por motivos aún no esclarecidos la atacó a golpes con una ferocidad inusitada.

Cuando la mujer regresó a la casa halló a su hija con la cara hinchada, los ojos morados e inflamados, la boca henchida, con el labio superior cortado y mordidas en los brazos, añadieron las fuentes que también calificaron de feroz al ataque.

Ante ese cuadro, la mujer tomó inmediatamente a su hija en brazos y en un remise se dirigió hacia el hospital Presidente Perón de Avellaneda, donde los médicos de guardia revisaron a la niña y constataron las graves lesiones.

Al ver los golpes en el rostro y múltiples hematomas corporales, mordidas en los brazos y cortes en la boca, los especialistas advirtieron que podía tratarse de un caso de posible violencia contra una menor de edad, por lo cual dieron aviso a la Policía.

Bestia. Este es el salvaje que le dio una golpiza a las nena de 7 años.

En medio del escándalo familiar, la mujer logró salir de la vivienda y dirigirse al hospital,

El agresor, a su vez, intentó escapar de la casa en la zona de Villa Sapito pero fue alcanzado por los vecinos que se habían enterado de la golpiza contra la nena, por lo cual lo atraparon y también arremetieron contra él a piñas y patadas.

En el caso, tomo intervención la UFI 2 Avellaneda-Lanús que dispuso la inmediata aprehensión del hombre al que acusó por lesiones agravadas por el vinculo.

