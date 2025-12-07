El país que produce más de la mitad del ajo del planeta Tierra y cómo lo usa como herramienta de poder

Este control le permite influir en precios, abastecimiento y competencia global. Un ejemplo claro es la llamada “Guerra del Ajo” de 2000, cuando China respondió a restricciones de Corea del Sur aplicando aranceles a productos coreanos, mostrando cómo incluso un cultivo menor puede escalar a conflicto diplomático.

Ajo (1) Su verdadero imperio está en los hogares. En la cocina, el ajo es un imprescindible.

La importancia del ajo en el planeta Tierra

El ajo está cargado de simbolismos. En la Antigüedad, los griegos lo ofrecían a Hécate, en Egipto apareció en la tumba de Tutankamón, en Asia resguarda contra espíritus y vampiros. Fue alimento de esclavos, medicina de galenos y, con el tiempo, ingrediente de reyes. Pasó de despreciado a venerado. Hasta se usó como insulto para comunidades migrantes , “comedores de ajo”, antes de que la gastronomía global lo reivindicara.

Hoy existen unas 600 variedades de ajo. Estudios modernos confirman su efecto antimicrobiano y su aporte de minerales y fibras prebióticas. Dos dientes al día pueden ser beneficiosos, aunque en exceso puede causar malestar.