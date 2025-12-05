Inicio Sociedad efectivo
El fin del efectivo ya es una realidad en varios países

Jimena Díaz
Algunos países ya viven casi sin billetes ni monedas, el uso del dinero en efectivo ya no es de uso cotidiano. Crédito: Freepik.

El uso de efectivo está en caída libre. Según el informe Worldpay 2025, en solo una década pasó de representar el 44% del gasto global en puntos de venta al 15%. Esta transformación está impulsada por avances tecnológicos, billeteras digitales y nuevas políticas económicas.

Algunos países ya viven casi sin billetes ni monedas. En Suecia, el uso de dinero físico representa apenas el 5% de las transacciones. Le siguen China, Corea del Sur, Dinamarca, Finlandia y los Países Bajos, con tasas entre el 5% y el 8%.

Qué cambia en la economía cuando desaparece el efectivo

La digitalización del dinero modifica profundamente la economía cotidiana. Las transacciones son más rápidas, seguras y trazables.

Los gobiernos pueden combatir mejor la evasión fiscal y mejorar la inclusión financiera. Sin embargo, también surgen desafíos:

  • La privacidad.
  • La dependencia tecnológica.
  • El acceso desigual a dispositivos móviles.

En estos países, pagar con QR, apps o tarjetas contactless es la norma. Incluso los pequeños comercios y el transporte público funcionan sin efectivo. En China, el 95% de las operaciones urbanas se hacen vía WeChat Pay o Alipay.

La digitalización del dinero modifica profundamente la economía cotidiana. Las transacciones son más rápidas, seguras y trazables. Crédito: Freepik.

¿Qué países siguen usando efectivo?

En contraste, Filipinas, Nigeria, Japón, México y Colombia aún dependen fuertemente del dinero físico, con tasas de uso superiores al 30%. Las razones incluyen baja bancarización, cultura del efectivo y falta de infraestructura digital.

Si querés entender cómo evoluciona la economía global, mirá qué países ya viven sin efectivo y cómo el dinero digital está cambiando nuestras vidas.

