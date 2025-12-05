El fin del efectivo ya es una realidad en varios países

Los gobiernos pueden combatir mejor la evasión fiscal y mejorar la inclusión financiera. Sin embargo, también surgen desafíos:

La privacidad.

La dependencia tecnológica.

El acceso desigual a dispositivos móviles.

En estos países, pagar con QR, apps o tarjetas contactless es la norma. Incluso los pequeños comercios y el transporte público funcionan sin efectivo. En China, el 95% de las operaciones urbanas se hacen vía WeChat Pay o Alipay.

dinero efectivo economía freepik (1) La digitalización del dinero modifica profundamente la economía cotidiana. Las transacciones son más rápidas, seguras y trazables. Crédito: Freepik.

¿Qué países siguen usando efectivo?

En contraste, Filipinas, Nigeria, Japón, México y Colombia aún dependen fuertemente del dinero físico, con tasas de uso superiores al 30%. Las razones incluyen baja bancarización, cultura del efectivo y falta de infraestructura digital.

Si querés entender cómo evoluciona la economía global, mirá qué países ya viven sin efectivo y cómo el dinero digital está cambiando nuestras vidas.