El país de América Latina camino a ser en una de las 10 economías de mayor crecimiento del mundo en 2026

Además, las políticas gubernamentales de esta nación de América Latina han logrado mantener una inflación controlada y una deuda pública manejable, lo que ha contribuido a la estabilidad macroeconómica necesaria para sostener el crecimiento a largo plazo.

Guyana

El país de América Latina que asombra al mundo por su rápido crecimiento

El petróleo no es solo un recurso: es el motor que permite a Guyana transformarse en un referente económico emergente. Se espera que para 2026 el país ingrese al top 10 de economías de más rápido crecimiento en el mundo, un logro histórico para una nación que aún enfrenta desafíos sociales y de infraestructura.

Este caso demuestra cómo la combinación de recursos naturales estratégicos, inversiones externas y políticas económicas sólidas puede cambiar radicalmente el panorama de un país en poco tiempo.

Guyana se prepara para convertirse en la gran sorpresa económica de América Latina, mostrando que el desarrollo sostenido y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales pueden posicionar a una nación emergente en el escenario global.