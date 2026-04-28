Después de años descubrieron que el verdadero nombre del Machu Picchu podría no ser el que conocemos

pallaqta Se cree que las ruinas de Machu Picchu, una ciudad de 500 años de antigüedad en lo alto de las montañas de los andes de Perú, no se llaman así realmente, sino que se identifican como “Patallaqta”.

Qué significa y de dónde viene "Machu Picchu"

Machu Picchu es un lugar místico que figura en la lista de deseos de cualquier viajero. Sin duda, es uno de los paisajes más impresionantes de toda Sudamérica. Pero, es necesario conocer un poco de la historia que tiene su denominación.

Viene del quechua, Machu significa "viejo" y Picchu puede variar considerablemente, ya que puede referirse a pirámide, montaña o hojas de coca masticadas. Sin embargo, el nombre con el que se conoce a este santuario no es original, sino más bien uno contemporáneo apodado por el arqueólogo norteamericano Hiram Bingham.

Al llegar a Perú nombró a este lugar "La Ciudad Dorada de los Incas", pero pronto cambio a "Machu" debido a que estaba deshabitada, en estado de abandono y era muy antigua, pues la ciudadela fue abandonada aproximadamente en 1535 y redescubierta en 1911.

¿Cuál es el verdadero nombre de Machu Picchu?

Embed - ¿Machu Picchu es su nombre original? "Patallaqta" significaría "la ciudad de encima", lo que se cree un nombre referencial que le dieron los antiguos pobladores para nombrar a la ciudad que se alzaba entre las montañas.

La historia de su verdadero nombre empieza con Juan de Betanzos, un explorador y cronista español, acompañante de conquistadores españoles durante la conquista del Perú.

Él se hizo de un lazo estrecho con el pueblo inca y de hecho llego a tener una relación amorosa con la esposa de Atahualpa. A partir de esos suceso escribió narraciones y escritos hoy considerados históricos a donde se conoció el verdadero nombre de este lugar.

"Patallaqta" decían los escritos. Allí hace vista una serie de conversaciones que tuvo el emperador Atahualpa con el Rey Panaca antes de su muerte donde se menciona que el último deseo del emperador era ser enterrado en Pallaqta, en una ciudad entre las montañas.

Entonces Machu Picchu sería “Patallaqta”, centro administrativo de la región entre la selva y los andes donde Machu Picchu significa Montaña Vieja; es decir, la traducción no sería la de su nombre original.