Un barco con 800 toneladas zarpó de China para la construcción del puente marítimo más grande de América Latina

La escala de las grandes infraestructuras latinoamericanas, el puente Salvador–Itaparica no es solo una obra ambiciosa, es un proyecto que redefine cómo se piensa la conexión territorial en Brasil. Se trata de una construcción de 12,4 kilómetros sobre el mar, diseñada para atravesar la Bahía de Todos los Santos y unir directamente la ciudad de Salvador con la isla de Itaparica.

Pero el dato, por sí solo, no alcanza a dimensionar esta construcción. El puente es en realidad el eje de un sistema vial integrado más amplio, que incluye accesos urbanos, nuevas carreteras y conexiones estratégicas dentro del estado de Bahía. Su objetivo central es mejorar la integración entre la región metropolitana de Salvador y el interior productivo, facilitando el transporte de personas y mercancías en una zona históricamente fragmentada.

puente Salvador–Itaparica (1)

¿Cómo será este puente?

El Gobierno de Bahía confirmó que el barco con 800 toneladas de equipos para la construcción del puente Salvador-Itaparica zarpó de China y llegará a finales de mayo de 2026, iniciando labores en junio. La carga incluye 44 contenedores con tecnología de perforación avanzada para la plataforma de apoyo logístico.

Este puente se caracteriza por:

el tramo principal estará elevado hasta unos 85 metros en su sección central, permitiendo el paso de grandes embarcaciones sin interferir con la actividad portuaria.

el diseño contempla segmentos atirantados y largos accesos en ambos extremos, lo que explica que la obra no sea solo un puente aislado, sino un corredor completo de movilidad.

las proyecciones iniciales indican un flujo de aproximadamente 28.000 vehículos diarios y beneficios logísticos para cerca de 10 millones de personas en distintas regiones del estado.

En términos financieros, esta construcción se estructura bajo un esquema de asociación público-privada, con inversiones que superan los miles de millones de dólares y financiamiento internacional, incluyendo organismos como el CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. La ejecución está a cargo de consorcios con participación de grandes empresas chinas, lo que refleja una tendencia creciente de cooperación en infraestructura entre América Latina y Asia.

Sin embargo, la magnitud de esta infraestructura también abre interrogantes. Informes recientes advierten sobre posibles impactos socioambientales, especialmente en comunidades costeras y ecosistemas sensibles como los manglares. A esto se suma la complejidad técnica de construir en un entorno marítimo, donde factores geológicos, climáticos y logísticos pueden alterar plazos y costos.