El cemento plástico barato listo para usar que resana y repara grietas, ideal para goteras y humedad

Entre las características destacadas por el fabricante se encuentra la incorporación de fibras de refuerzo, una tecnología que ayuda al cemento a resistir las contracciones y expansiones normales que experimentan las construcciones debido a los cambios de temperatura. Gracias a esta flexibilidad, disminuye el riesgo de que reaparezcan fisuras después de la reparación.

IMPAC Cemento Plástico Acrílico Blanco (1)

Uso y compatibilidad del sellador acrílico IMPAC

Otra ventaja es su compatibilidad con diferentes materiales de construcción. De acuerdo con la información técnica, puede aplicarse sobre concreto, lámina galvanizada, fibrocemento, poliuretano y otras superficies compatibles con sistemas de impermeabilización acrílica. Además, es un producto libre de asbesto y resistente a la intemperie.

Para obtener mejores resultados al utilizar este cemento, los especialistas recomiendan limpiar completamente la superficie, eliminar polvo, grasa y humedad, y aplicar el producto con espátula asegurando que penetre en toda la grieta. El tiempo de secado suele oscilar entre una y tres horas, dependiendo de las condiciones climáticas. Posteriormente, puede aplicarse el impermeabilizante correspondiente.