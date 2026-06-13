Con la llegada de la temporada de lluvias, las goteras y grietas se convierten en uno de los problemas más frecuentes en viviendas y edificios. Para quienes buscan una solución económica antes de impermeabilizar, existe un cemento que ha ganado popularidad por su facilidad de uso en la construcción.
El producto consiste en una pasta acrílica formulada para sellar grietas, juntas constructivas, traslapes, domos, ductos y otras áreas vulnerables a la humedad. Una de sus principales ventajas es que no requiere mezclas ni preparación previa, lo que permite aplicarlo directamente sobre la superficie dañada.
El cemento plástico barato listo para usar que resana y repara grietas, ideal para goteras y humedad
Se trata del IMPAC Cemento Plástico Acrílico Blanco. Este resanador base agua se comercializa listo para usar y está diseñado para reparar fisuras y puntos críticos donde suele filtrarse el agua. Además, puede utilizarse como paso previo a la colocación de impermeabilizantes acrílicos.
Entre las características destacadas por el fabricante se encuentra la incorporación de fibras de refuerzo, una tecnología que ayuda al cemento a resistir las contracciones y expansiones normales que experimentan las construcciones debido a los cambios de temperatura. Gracias a esta flexibilidad, disminuye el riesgo de que reaparezcan fisuras después de la reparación.
Uso y compatibilidad del sellador acrílico IMPAC
Otra ventaja es su compatibilidad con diferentes materiales de construcción. De acuerdo con la información técnica, puede aplicarse sobre concreto, lámina galvanizada, fibrocemento, poliuretano y otras superficies compatibles con sistemas de impermeabilización acrílica. Además, es un producto libre de asbesto y resistente a la intemperie.
Para obtener mejores resultados al utilizar este cemento, los especialistas recomiendan limpiar completamente la superficie, eliminar polvo, grasa y humedad, y aplicar el producto con espátula asegurando que penetre en toda la grieta. El tiempo de secado suele oscilar entre una y tres horas, dependiendo de las condiciones climáticas. Posteriormente, puede aplicarse el impermeabilizante correspondiente.