Mientras su territorio de este país permanecía intacto, vio surgir y caer al Imperio romano, a los reinos bárbaros, al Papado medieval, a las invasiones napoleónicas, a la unificación italiana y a las dos guerras mundiales. Todo esto sin contar con un ejército permanente.

San Marino (1)

El país sin ejército que es el más antiguo del mundo: tiene más de 1.500 años

Se trata de San Marino. El secreto de su supervivencia empieza con su ubicación. Este país se asienta sobre el Monte Titano, una formación rocosa abrupta y difícil de escalar. Durante siglos, atacar un sitio tan elevado significaba enormes pérdidas para un botín mínimo. Conquistarlo no ofrecía ventajas estratégicas claras, y los invasores sabían que había objetivos mucho más rentables en la península.