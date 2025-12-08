¿Por qué nunca hay que dejar los vasos y platos secando boca abajo?

Te explico por qué nunca deberías secar los vasos y platos boca abajo
Normalmente, luego de lavar y enjuagar los platos y vasos, colocamos un repasador en la mesada de la cocina y secamos la vajilla boca abajo sobre él. Esta técnica es muy antigua y heredada de nuestras abuelas.
A veces, esos vasos y platos pasan horas boca abajo sobre el trapo de cocina, esperando para ser guardados. Finalmente, no los guardamos y los volvemos a usar en la próxima comida, aunque todavía tengan un poco de humedad y olor a encierro.
Cuando lavamos los vasos, utensilios, ollas y platos y los ponemos boca abajo en un repasador, estamos cometiendo un grave error.
En esta superficie el aire no circula, la humedad queda atrapada dentro de los vasos y las bacterias comienzan a reproducirse, sorbe todo si el repasador está lleno de mugre.
De acuerdo a un informe de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, los repasadores y esponjas de cocina pueden ser un reservorio y caldo de cultivo de bacterias como la Salmonela, la E.coli y la Campylobacter. En un ambiente húmedo, pueden vivir hasta dos semanas.
Contrariamente, el escurridos de platos y vasos está diseñado justamente para que el aire circule y la vajilla se seque correctamente. La idea es que el agua se evapore, así que también puedes colocarlos boca arriba para que se sequen.
Consejos de cocina: cuál es la forma correcta de secar los vasos y platos
Lo ideal es secar los platos y vasos con un repasador o dejarlos escurrir en una rejilla con ventilación. Si vas a elegir la primera opción o método, vas a tener que realizar una correcta desinfección y limpieza de los repasadores de la cocina. Además, hay que lavar y cambiar los repasadores semanalmente.
- Para realizar una limpieza profunda del repasador de la cocina, puedes hervirlos en una olla con agua y un poco de jabón blanco, durante unos 20 minutos.
- Otra opción, es remojar los repasadores en una mezcla de agua y vinagre blanco de limpieza. También puedes poner media taza de vinagre en el tambor del lavarropas para lavarlos.
- Finalmente, para una desinfección más profunda, puedes poner los repasadores en agua con unas cucharadas de lavandina. Muy importante: no mezcles lavandina con otra cosa que no sea agua; y cuidado con excederte y desteñir el repasador de cocina.