Muy interesante

¿Por qué nunca hay que dejar los vasos y platos secando boca abajo?

Por costumbre o enseñanza, normalmente secamos los vasos boca abajo sobre un repasador. Este es un error de cocina muy frecuente

El error que seguro cometes y puede ser peligroso. 

Seguramente secas los vasos y los platos boca abajo sobre un trapo cuando terminas de lavar. Este procedimiento de cocina tan común puede ser peligroso y poco higiénico.

Un error de cocina muy común y antiguo.

Te explico por qué nunca deberías secar los vasos y platos boca abajo

Normalmente, luego de lavar y enjuagar los platos y vasos, colocamos un repasador en la mesada de la cocina y secamos la vajilla boca abajo sobre él. Esta técnica es muy antigua y heredada de nuestras abuelas.

A veces, esos vasos y platos pasan horas boca abajo sobre el trapo de cocina, esperando para ser guardados. Finalmente, no los guardamos y los volvemos a usar en la próxima comida, aunque todavía tengan un poco de humedad y olor a encierro.

Cuando lavamos los vasos, utensilios, ollas y platos y los ponemos boca abajo en un repasador, estamos cometiendo un grave error.

Si no circula el aire a través de los vasos, las bacterias pueden encontrar un buen lugar para desarrollarse.

En esta superficie el aire no circula, la humedad queda atrapada dentro de los vasos y las bacterias comienzan a reproducirse, sorbe todo si el repasador está lleno de mugre.

De acuerdo a un informe de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, los repasadores y esponjas de cocina pueden ser un reservorio y caldo de cultivo de bacterias como la Salmonela, la E.coli y la Campylobacter. En un ambiente húmedo, pueden vivir hasta dos semanas.

Contrariamente, el escurridos de platos y vasos está diseñado justamente para que el aire circule y la vajilla se seque correctamente. La idea es que el agua se evapore, así que también puedes colocarlos boca arriba para que se sequen.

Consejos de cocina: cuál es la forma correcta de secar los vasos y platos

Lo ideal es secar los platos y vasos con un repasador o dejarlos escurrir en una rejilla con ventilación. Si vas a elegir la primera opción o método, vas a tener que realizar una correcta desinfección y limpieza de los repasadores de la cocina. Además, hay que lavar y cambiar los repasadores semanalmente.

Limpia y desinfecta los trapos de cocina semanalmente.

  • Para realizar una limpieza profunda del repasador de la cocina, puedes hervirlos en una olla con agua y un poco de jabón blanco, durante unos 20 minutos.
  • Otra opción, es remojar los repasadores en una mezcla de agua y vinagre blanco de limpieza. También puedes poner media taza de vinagre en el tambor del lavarropas para lavarlos.
  • Finalmente, para una desinfección más profunda, puedes poner los repasadores en agua con unas cucharadas de lavandina. Muy importante: no mezcles lavandina con otra cosa que no sea agua; y cuidado con excederte y desteñir el repasador de cocina.

