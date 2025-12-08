¿Por qué nunca hay que dejar los vasos y platos secando boca abajo?

Cuando lavamos los vasos, utensilios, ollas y platos y los ponemos boca abajo en un repasador, estamos cometiendo un grave error.

escurrir vasos Si no circula el aire a través de los vasos, las bacterias pueden encontrar un buen lugar para desarrollarse.

En esta superficie el aire no circula, la humedad queda atrapada dentro de los vasos y las bacterias comienzan a reproducirse, sorbe todo si el repasador está lleno de mugre.

De acuerdo a un informe de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, los repasadores y esponjas de cocina pueden ser un reservorio y caldo de cultivo de bacterias como la Salmonela, la E.coli y la Campylobacter. En un ambiente húmedo, pueden vivir hasta dos semanas.

Contrariamente, el escurridos de platos y vasos está diseñado justamente para que el aire circule y la vajilla se seque correctamente. La idea es que el agua se evapore, así que también puedes colocarlos boca arriba para que se sequen.

Consejos de cocina: cuál es la forma correcta de secar los vasos y platos

Lo ideal es secar los platos y vasos con un repasador o dejarlos escurrir en una rejilla con ventilación. Si vas a elegir la primera opción o método, vas a tener que realizar una correcta desinfección y limpieza de los repasadores de la cocina. Además, hay que lavar y cambiar los repasadores semanalmente.

repasador Limpia y desinfecta los trapos de cocina semanalmente.