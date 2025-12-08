Jesus dios.jpg Una supuesta carta de Jesús enviada desde el cielo dicta que el día domingo es para descansar.

Cómo fue que una carta falsa de Jesús llevó a que los domingos sean día de descanso

En la religión judía, el día de descanso era el sábado. Por ello, resulta sumamente curioso que los apóstoles, cuando se convierten al cristianismo, pasan a tener como día de descanso el domingo. ¿Cómo explicar ese cambio?

Earle Haven es el responsable de la Bibliotheca Fictiva de Falsificaciones Literarias e Históricas. En una entrevista con la BBC Mundo se encargó de revelar cómo fue ese cambio que perdura hasta hoy y es muy curioso.

"Con una carta que Jesús decidió enviar desde el cielo". Así fue que el día de descanso pasó a ser los domingos. Según la historia, Jesús colocó esa carta debajo de una roca con una leyenda que decía: "Levántame".

carta domingos jesus Una copia de la carta celestial atribuida a Jesús donde se dicta que el día domingo es de descanso.

Igual que en la fábula de La Espada en la Piedra del Rey Arturo, nadie pudo levantar esa piedra, hasta que lo logró finalmente un niño libre de pecado.

En la carta, Jesús supuestamente decía: "Debes terminar tu faena todos los sábados en la tarde, a las 6 en punto, hora en la que las preparaciones para el día de descanso".

Lo curioso es que esa carta se adelantó cientos de años a las famosas cadenas de correo electrónico, ya que también indicaba que todos aquellos que la reprodujeran iban a ser bendecidos y libres de tormentas y enfermedades, pero quienes la destruyeran, serían condenados y atormentados por demonios.

Lo cierto, es que con carta o no, el domingo quedó finalmente como día de descanso en todo el mundo. Incluso, en algunos lugares, se instituyó como Ley el no trabajar estos días.