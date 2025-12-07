"Te voy a violar, te voy a matar y después te voy a descuartizar", la feroz amenaza de un joven adicto a su ex

Según consta en la denuncia de la víctima, estuvo en relación con el acusado por varios meses y el vínculo finalizó en el mes de junio, ya que el acusado consumía sustancias tóxicas y era una persona violenta.

La joven explicó que desde entonces Moyano -quien no acepta la ruptura- la acosa y amenaza para que retomen el vínculo. Según dijo la damnificada, este le envía mensajes o la llama constantemente.

violento Violencia de género. Una joven acompañante terapéutica denunció a su exnovio por amenazas de muerte.

Cuando ella no responde, los mensajes llegan a través de las redes sociales y siempre son del mismo tenor: "Si yo te llego a ver con otro, te voy a matar". "Te voy a violar, te voy a matar y después me mato yo", sostiene.

La joven profesional expresó que su ex en reiteradas oportunidades le dijo que la matará y la descuartizará para deshacerse de su cuerpo. Sosteniendo que él no tiene miedo porque "tiene contactos".

Hasta entonces, los ataques eran verbales, pero según la víctima advirtió que su expareja deambula por inmediaciones de su domicilio, por lo que teme por su integridad física y la de su familia, ya que también son parte de las amenazas de su ex.

