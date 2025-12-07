Truco de moda: por qué hay que sumergir en vinagre los vasos y las copas

Fue recién con los descubrimientos de Pasteur, muchos años después, que se logró descifrar cómo se producía el vinagre y ponerle nombre a ese proceso. Hoy te comparto un truco de tantos para aprovechar los beneficios del vinagre en el hogar.

¿Por qué el vinagre sirve para limpiar?

Antes de explicar por qué el vinagre es tan bueno para limpiar, hay que tener en cuenta algo muy importante: existen muchos tipos de vinagres, cada cual con sus propiedades.

El más conocido es el de alimentos, que se obtiene por fermentación de frutas y cáscaras, de manera natural. Otra variedad no apta para consumo, es el vinagre de limpieza, que se obtiene por destilación y es mucho más ácido.

limpiar grasa El vinagre es un ingrediente con muchísimos beneficios y propiedades.

El vinagre principalmente sirve para limpiar porque es un producto ácido. La acidez ablanda y desincrusta ciertos minerales como el sarro y la cal.

principalmente sirve para limpiar porque es un producto ácido. La acidez ablanda y desincrusta ciertos minerales como el sarro y la cal. Es un ingrediente antimicrobiano que elimina ciertas bacterias como la Salmonella y la E. coli.

El vinagre neutraliza olores intensos en la ropa, los ambientes y los desagües.

neutraliza olores intensos en la ropa, los ambientes y los desagües. También gracias a su acidez, el vinagre actúa como desengrasante natural.

¿Por qué hay que sumergir en vinagre los vasos y las copas de vidrio?

Para recuperar los vasos y las copas de la casa que tienen manchas opacas y han perdido brillo, solo necesitas un poco de vinagre. Los vasos de cristal nublados normalmente tienen una capa de minerales del agua pegada y por eso se ven así. Otras veces, el vidrio puede estar desgastado.

lavar vasos y copas Este truco te puede servir mucho para las fiestas de fin de año, más aún si te toca poner casa para la familia.

Al sumergir las copas y los vasos de vidrio en una mezcla de agua y vinagre, el ácido del ingrediente remueve las marcas de sarro y otros minerales.

Deja los vasos y las copas en la solución de vinagre por una media hora y luego refriega con una esponja suave para eliminar las marcas. Un truco muy rápido y sencillo para que puedas recuperar tus utensilios de cristal.