Ni arrugas, ni líneas de expresión: el elemento natural que las suaviza y disimula

Con un elemento presente en la mayoría de las cocinas, puedes decirle adiós a las arrugas y líneas de expresión de tu cara

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Un elemento casero puede ayudarte a terminar con las arrugas en tu rostro.

Con el paso de los años, las arrugas y las líneas de expresión comienzan a hacerse visibles en diferentes personas, en zonas como la frente, los ojos o la boca. Sucede que, con el paso del tiempo, la piel no es la misma, y va perdiendo elasticidad y firmeza.

Sin embargo, hay un elemento casero que se puede utilizar para decirle adiós a cada una de ellas y ese es el vinagre, que puede incluso ser un reemplazo económico ante los costosos productos de belleza.

Las arrugas pueden ser eliminadas a trav&eacute;s del uso de un elemento casero.&nbsp;

La efectividad del vinagre para eliminar arrugas y líneas de expresión

Los beneficios del vinagre en el rostro se dan gracias a su contenido en ácidos naturales, vitaminas y antioxidantes, que ayudan a cumplir con el cometido mencionado.

Gracias a sus compuestos alfa-hidroxiácidos, el vinagre de manzana es capaz de eliminar las células muertas de la piel, aportando firmeza y regenerando la dermis.

Otros de los beneficios del vinagre son los de estimular la circulación sanguínea y oxigenar las células, aportando frescor y reduciendo el tamaño de los poros.

Las propiedades antioxidantes del vinagre lo hacen ideal frente a lo que se conoce como envejecimiento prematuro, y es por eso que es ingrediente natural y efectivo.

El vinagre de manzana puede ser efectivo para eliminar las arrugas y las l&iacute;neas de expresi&oacute;n.&nbsp;

El vinagre puede ser un elemento peligroso para aquellas personas que no lo toleran. Por eso, es recomendable realizar una prueba antialérgica o consultar con un especialista antes de poner en práctica este método casero de cuidado.

Cómo usar vinagre para eliminar las arrugas de la cara

En un recipiente mezcla 250 ml de vinagre de manzana con 750 ml de agua. Aplica con un trozo de algodón con golpes suaves en la piel, evitando los labios y los ojos.

Deja la mezcla durante 10 - 15 minutos y retira con agua tibia. Seca suavemente tu rostro y aplica crema hidratante. Los resultados vendrán con el tiempo y, en el caso de no hacerlo, lo mejor será recurrir a un especialista.

