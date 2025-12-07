Ni arrugas, ni líneas de expresión: el elemento natural que las suaviza y disimula

Gracias a sus compuestos alfa-hidroxiácidos, el vinagre de manzana es capaz de eliminar las células muertas de la piel, aportando firmeza y regenerando la dermis.

Otros de los beneficios del vinagre son los de estimular la circulación sanguínea y oxigenar las células, aportando frescor y reduciendo el tamaño de los poros.

Las propiedades antioxidantes del vinagre lo hacen ideal frente a lo que se conoce como envejecimiento prematuro, y es por eso que es ingrediente natural y efectivo.

manzana, vinagre El vinagre de manzana puede ser efectivo para eliminar las arrugas y las líneas de expresión.

El vinagre puede ser un elemento peligroso para aquellas personas que no lo toleran. Por eso, es recomendable realizar una prueba antialérgica o consultar con un especialista antes de poner en práctica este método casero de cuidado.

Cómo usar vinagre para eliminar las arrugas de la cara

En un recipiente mezcla 250 ml de vinagre de manzana con 750 ml de agua. Aplica con un trozo de algodón con golpes suaves en la piel, evitando los labios y los ojos.

Deja la mezcla durante 10 - 15 minutos y retira con agua tibia. Seca suavemente tu rostro y aplica crema hidratante. Los resultados vendrán con el tiempo y, en el caso de no hacerlo, lo mejor será recurrir a un especialista.