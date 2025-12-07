Inicio Sociedad Jardín
Cómo erradicar los hormigueros del jardín con una receta casera muy efectiva

Cuando el jardín de casa se llena de hormigueros, nada mejor que recurrir a este método infalible, una receta casera que no falla contra las hormigas

El jardín se llena de hormigueros y hormigas en la primavera y verano.

En época de primavera y verano, es muy común que en el jardín se casa se formen muchos hormigueros. Por las picaduras que pueden provocar las hormigas, su presencia puede volverse peligrosa y traer más que una preocupación. Por suerte hay una receta casera muy efectiva para erradicarlos.

Si la idea es eliminar por completo las hormigas y sus hormigueros con la utilización de con un producto especial de fabricación casera, es recomendable seguir las recomendaciones de los que más saben sobre jardines e insectos.

Para no terminar arriba de un hormiguero y padecer docenas de picaduras de hormigas, es mejor poner manos a la obra y hacer que el jardín de la casa sea un lugar seguro.

Jardín seguro: cómo erradicar los hormigueros con una receta efectiva

Darle pelea las hormigas que invaden el jardín y dejar el espacio libre de hormigueros, se puede lograr a partir de las recomendaciones que brindan los expertos de Consejos de Jardinería y Trucos, qué en sus redes sociales, comparten una receta casera ecológica para eliminar los hormigueros para siempre.

Ingredientes

  • 2 yemas de huevo duro
  • ½ cucharada chica de miel
  • 1 cucharada de ácido bórico en polvo

Preparación

  • En un recipiente no muy grande y con una cuchara, aplastar las dos yemas de huevo.
  • Sumar la miel y el ácido bórico a los huevos aplastados.
  • Mezclar hasta que los tres ingredientes se incorporen bien.
  • Buscar los hormigueros del jardín, colocar un poco de preparación en cada uno.
  • Las hormigas consumirán la preparación y terminarán muriendo por deshidratación.
Además de esa receta, hay otras formas de erradicar los hormigueros del jardín o espantar las hormigas. Estas son las otras opciones:

  • Poner hojas de laurel en los hormigueros.
  • Una pequeña porción de canela o pimienta negra, será suficiente para disuadir las hormigas.
  • Agregar cerca de los hormigueros un poco de bicarbonato de sodio, mezclado con azúcar.
  • Otros ingredientes naturales para repeler las hormigas, son: menta, fécula de maíz y talco.

