Cómo erradicar los hormigueros del jardín con una receta casera muy efectiva

En época de primavera y verano, es muy común que en el jardín se casa se formen muchos hormigueros. Por las picaduras que pueden provocar las hormigas, su presencia puede volverse peligrosa y traer más que una preocupación. Por suerte hay una receta casera muy efectiva para erradicarlos.
Si la idea es eliminar por completo las hormigas y sus hormigueros con la utilización de con un producto especial de fabricación casera, es recomendable seguir las recomendaciones de los que más saben sobre jardines e insectos.
Para no terminar arriba de un hormiguero y padecer docenas de picaduras de hormigas, es mejor poner manos a la obra y hacer que el jardín de la casa sea un lugar seguro.
Jardín seguro: cómo erradicar los hormigueros con una receta efectiva
Darle pelea las hormigas que invaden el jardín y dejar el espacio libre de hormigueros, se puede lograr a partir de las recomendaciones que brindan los expertos de Consejos de Jardinería y Trucos, qué en sus redes sociales, comparten una receta casera ecológica para eliminar los hormigueros para siempre.
Ingredientes
- 2 yemas de huevo duro
- ½ cucharada chica de miel
- 1 cucharada de ácido bórico en polvo
Preparación
- En un recipiente no muy grande y con una cuchara, aplastar las dos yemas de huevo.
- Sumar la miel y el ácido bórico a los huevos aplastados.
- Mezclar hasta que los tres ingredientes se incorporen bien.
- Buscar los hormigueros del jardín, colocar un poco de preparación en cada uno.
- Las hormigas consumirán la preparación y terminarán muriendo por deshidratación.
Además de esa receta, hay otras formas de erradicar los hormigueros del jardín o espantar las hormigas. Estas son las otras opciones:
- Poner hojas de laurel en los hormigueros.
- Una pequeña porción de canela o pimienta negra, será suficiente para disuadir las hormigas.
- Agregar cerca de los hormigueros un poco de bicarbonato de sodio, mezclado con azúcar.
- Otros ingredientes naturales para repeler las hormigas, son: menta, fécula de maíz y talco.