Cómo cuidar una planta de jazmín en diciembre para que resista el calor

Es importante ubicar la planta un lugar que reciba unas cuatro horas de sol directo al día. Sin embargo, hay que evitar el sol intenso y continuo, sobre todo durante las horas de más calor, ya que puede dañar el jazmín. Como extra, puedes buscar una ubicación con buena circulación de aire para mantener una humedad adecuada y prevenir enfermedades.

gardenia-5097886_1920.jpg La gardenia o jazmín del cabo es una planta de hoja perenne perteneciente a la familia Rubiaceae.

En verano puedes renovar la tierra superficial de la planta y fertilizar cada 20 días o una vez al mes. Lo ideal es utilizar abonos naturales, sobre todo en la temporada de floración.

No hace falta realizar podas abundantes durante el verano, ya que se realizan a fines del invierno y principios de la primavera para estimular el crecimiento. No obstante, en época de calor puedes realizar un mantenimiento para que la planta adquiera la forma deseada. Lo único que debes hacer es quitar ramas débiles o que luzcan sin vida.