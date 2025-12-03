Cómo cuidar tu planta de buganvilla en diciembre para que siga majestuosa en los meses de calor

La buganvilla (Bougainvillea) es una planta trepadora tropical, perenne y leñosa, con tallos espinosos y ramificados. Tiene hojas de color verde oscuro y ovaladas, aunque su distinción principal son sus vistosas brácteas coloridas, que son hojas modificadas que rodean las florecillas blancas. Si bien requiere mantenimiento básico, en diciembre es recomendable proporcionarle cuidados especiales para que siga embelleciendo el jardín.
Curiosamente, la buganvilla es una planta que se adapta bien incluso a los climas marcados por veranos calurosos e inviernos fríos. A pesar de que su procedencia es puramente tropical (es originaria de Brasil), lo cierto es que podemos disfrutar de este arbusto con flor de un año a otro si sabemos cuidarlo como corresponde.
Esta planta es conocida por sus brácteas, estructuras que rodean a las verdaderas flores, las cuales son blancas y pequeñas. Las brácteas pueden ser de varios colores, incluyendo rosa, rojo, púrpura, naranja y blanco.
Cómo cuidar esta planta en verano
En verano, la buganvilla necesita agua constante pero controlada, lo ideal es hacer riegos profundos y espaciados, permitiendo que el sustrato se seque ligeramente entre riegos para evitar pudriciones, porque no le gusta el exceso de agua. Agradece estar en un lugar muy soleado, mínimo cinco y seis horas de luz directa al día, ya que sin sol su floración disminuye. También, es importante abonar cada 15 días con fertilizante rico en potasio para potenciar el color y la cantidad de flores.
Además, conviene protegerla de golpes de calor extremos, especialmente si está en maceta. Puedes colocar una capa de mantillo o grava decorativa para mantener la humedad. Evita las podas fuertes en pleno verano, solo retira flores secas y ramas muy débiles para que siga produciendo brácteas nuevas.
Si la planta está trepando por un muro o pérgola, revisa las ataduras y dale soporte para que crezca ordenada y sin quebrarse con el viento. Al aplicar estos cuidados, tu buganvilla lucirá intensa y saludable durante toda la temporada de verano.
Plantar la buganvilla en maceta o en el sustrato
La elección entre maceta y sustrato depende del clima, tus preferencias y el lugar disponible en casa. Si optas por cultivar una buganvilla en maceta, es ideal para zonas con temperaturas extremas, ya que permite mover la planta a un lugar protegido. También, es buena opción si tienes poco espacio o quieres decorar el hogar.
En cambio, si cultivas esta planta directo en el sustrato del jardín, crecerá mucho más, alcanzando hasta cinco a ocho metros de altura y cubriendo pérgolas o enrejados.