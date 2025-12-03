Cómo cuidar tu planta de buganvilla en diciembre para que siga majestuosa en los meses de calor

buganvilla en la pared Esta planta puede crecer trepando la pared, por lo que resulta como un detalle ornamental.

Cómo cuidar esta planta en verano

En verano, la buganvilla necesita agua constante pero controlada, lo ideal es hacer riegos profundos y espaciados, permitiendo que el sustrato se seque ligeramente entre riegos para evitar pudriciones, porque no le gusta el exceso de agua. Agradece estar en un lugar muy soleado, mínimo cinco y seis horas de luz directa al día, ya que sin sol su floración disminuye. También, es importante abonar cada 15 días con fertilizante rico en potasio para potenciar el color y la cantidad de flores.

Además, conviene protegerla de golpes de calor extremos, especialmente si está en maceta. Puedes colocar una capa de mantillo o grava decorativa para mantener la humedad. Evita las podas fuertes en pleno verano, solo retira flores secas y ramas muy débiles para que siga produciendo brácteas nuevas.

planta buganvilla La buganvilla es una excelente opción para quienes buscan una adición resistente y llamativa a su jardín.

Si la planta está trepando por un muro o pérgola, revisa las ataduras y dale soporte para que crezca ordenada y sin quebrarse con el viento. Al aplicar estos cuidados, tu buganvilla lucirá intensa y saludable durante toda la temporada de verano.

Plantar la buganvilla en maceta o en el sustrato

La elección entre maceta y sustrato depende del clima, tus preferencias y el lugar disponible en casa. Si optas por cultivar una buganvilla en maceta, es ideal para zonas con temperaturas extremas, ya que permite mover la planta a un lugar protegido. También, es buena opción si tienes poco espacio o quieres decorar el hogar.

En cambio, si cultivas esta planta directo en el sustrato del jardín, crecerá mucho más, alcanzando hasta cinco a ocho metros de altura y cubriendo pérgolas o enrejados.