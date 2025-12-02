La planta que muchos tienen en su jardín y es oro puro para disminuir los nervios y el colesterol alto

planta espino blanco (1) El espino blanco, conocido científicamente como Crataegus monogyna, es un arbusto espontáneo perteneciente a la familia de las Rosáceas.

Taninos, con efecto antioxidante.

Vitamina C para el sistema inmune.

Histaminas y aminopurinas, que intervienen en procesos metabólicos.

Colina, esencial para el funcionamiento cardiovascular.

Ácidos triterpénicos con acción antiinflamatoria.

Flavonoides, entre ellos quercetol, fundamentales para la salud del corazón.

del corazón. Ácido cafeico, reconocido por su poder antioxidante y protector celular.

Esta combinación convierte al espino blanco en una planta con un efecto integral sobre el cuerpo. Sin embargo, muchos se preguntan como es que una planta tiene tantos aspectos beneficiosos. Pues, dentro de las comunidades indígenas, la medicina tradicional es un medio necesario para que sus integrantes puedan mejorar su salud, puesto que en algunas de estas zonas son el único recurso del que disponen. Por eso, en la sección de hoy de "plantas sanadoras" te contamos por qué y como el majuelo o Espino blanco es un gran tesoro.

Cuáles son los beneficios del Espino blanco

planta espino blanco (2) Esta planta, que crece fácilmente en diversas zonas, es conocida por sus propiedades beneficiosas, en particular por su efecto positivo en el corazón y el sistema circulatorio.

Gracias a la información de nuestros ancestros herbolarios plasmados en este libro, esta pequeña planta sanadora tiene beneficios dependiendo del malestar o necesidad y, consumida de forma adecuada bajo supervisión, tiene componentes activos que:

Es oro para la insuficiencia cardíaca leve: ayuda a mejorar la circulación y la capacidad del corazón para bombear sangre. Sus efectos calmantes regulan el ritmo cardíaco por nerviosismo. Sus antioxidantes también favorecen la elasticidad arterial. Contribuye a equilibrar los niveles lipídicos producidos por el colesterol alto. Tradicionalmente utilizado como complemento de apoyo para cualquier malaria.

Lo bueno es que el Espino blanco no presenta toxicidad conocida. Aunque, en dosis elevadas, puede producir bradicardia, es decir, un ritmo cardíaco más lento de lo normal. Por eso, si bien es una planta segura, se recomienda usarla en cantidades adecuadas y consultar con un especialista si se combina con medicamentos cardiovasculares.

En cuanto a sus formas de uso, puedes prepararla de varias maneras. Primero en infusión, que es la manera más común, ideal para atacar el nerviosismo y la regulación cardíaca. También se puede encontrar como polvo utilizado en pequeñas dosis para tratamientos prolongados.

El extracto concentrado, empleado para enfermedades cardiovasculares específicas, es otra de las formas, si no en tintura, una preparación alcohólica que permite un efecto más rápido y sostenido.