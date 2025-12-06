La planta de mayor crecimiento del mundo vive en América del Sur: hasta 91 cm en 24 horas

El género Guadua, por ejemplo, es considerado por especialistas como uno de los bambúes más resistentes del mundo. Sus tallos, rígidos y flexibles al mismo tiempo, han permitido construir desde viviendas rurales hasta estructuras que resisten sismos, demostrando que una planta puede convertirse en aliada arquitectónica de todo un continente.

Bambu (2)

La importancia del bambú en América del Sur

Pero el asombro no termina ahí. Esta planta que domina titulares por su velocidad también juega un rol clave en el equilibrio ambiental de América del Sur. Sus bosques funcionan como esponjas naturales, regulando la humedad, frenando la erosión y absorbiendo cantidades significativas de dióxido de carbono. En un mundo que busca alternativas sostenibles, el bambú emerge como una respuesta inesperadamente poderosa, y lo hace desde este lado del mapa.

Además de su impacto ecológico, su comportamiento biológico sigue llenando de interrogantes al mundo científico. Algunas especies florecen solo cada 30, 60 o incluso 120 años, y cuando lo hacen, toda la población del planeta florece al mismo tiempo, como si una señal misteriosa activara a cada planta sin importar su ubicación. Luego mueren en masa, dejando semillas que garantizan el ciclo por venir.