El invento que encendió la llama hacia el avance de la humanidad y cambió para siempre el mundo prehistórico
Hay inventos que han cambiado la historia del mundo y han permitido que la humanidad avance en todas las direcciones posibles. Te contamos de uno muy peculiar
Mucho antes de que existieran herramientas complejas, ciudades o incluso el lenguaje tal como lo conocemos, se empezó a descubrir un elemento que sin duda iba a cambiar notablemente el mundo que hoy habitamos. Hoy en día su creación nos facilita miles de cosas. Se trata del fuego y su dominio se convirtió en el invento que encendió (literal y simbólicamente) el avance de la humanidad.
Un antes y un después en la prehistoria
Sin dudas los grandes descubrimientos llegaron para quedarse y facilitarnos la vida. Aunque a lo largo de la historia, su invención fue un hecho que revoluciono todas las extremidades del mundo y marcó él ante y él después de una era.
Su origen tiene muchas versiones. Una de ellas es que los primeros homínidos conocían el fuego a través de los incendios naturales, fundamentalmente los producidos como consecuencia de los rayos de las tormentas y de volcanes en erupción.
Así pues, los hombres primitivos sabían utilizar el fuego, pero en un principio desconocían la forma de encenderlo y crearlo, por lo que era un elemento muy preciado. Hasta que se crearon cerillas, mecheros y demás formas de crearlo (como frotando palos y piedras)
En este sentido, la llegada del fuego e incluso de la electricidad han permitido crear refugios fuera de la naturaleza y cocinar y/o calentar alimentos. Una fortaleza que se convierte en la mejor carta de presentación de la historia de la humanidad.
Los expertos coinciden en que el control del fuego representó uno de los mayores logros de la evolución humana. Aunque existen evidencias de que algunos homínidos lo usaban hace más de un millón de años, fue el dominio consciente y cotidiano lo que produjo un cambio irreversible: permitió cocinar alimentos, mantenerse caliente, ahuyentar depredadores y prolongar la actividad más allá de la puesta del sol.
Fuego: el invento que hizo avanzar la humanidad
Uno de los impactos más profundos del uso del fuego fue la posibilidad de cocinar. Al hacerlo, los alimentos se volvieron más blandos, más seguros y más nutritivos. Esto redujo la energía que el cuerpo necesitaba para digerir y permitió, que el cerebro humano creciera y se desarrollara a niveles superiores.
El fuego, de manera indirecta, habría sido el “combustible” necesario para la expansión de la inteligencia humana. En plena prehistoria, dominarlo significaba supervivencia. No solo permitía calentarse en noches heladas, sino también protegerse de animales peligrosos. Además, facilitó la fabricación de herramientas más complejas, ya que el calor podía endurecer palos y permitir la manipulación de ciertos materiales.
Además, sentarse alrededor del fuego fue uno de los primeros actos sociales de la humanidad. Allí se compartían alimentos, se planificaban estrategias de caza y, con el tiempo, surgieron los primeros relatos orales.
Desde aquellos primeros destellos hasta las primeras civilizaciones, el fuego fue uno de los mayores inventos que se mantuvo como una de las tecnologías más influyentes de la historia. Permitió la metalurgia, la cerámica, la agricultura a gran escala e incluso la movilidad mediante los primeros vehículos impulsados por combustión.