El invento del Imperio Romano que cambió el comercio y consolidó el poder: aún existe

En el año 100 d.C. lanzó una obra monumental que cambiaría al imperio Romano para siempre. Se trata de la ampliación del puerto de Claudio mediante un nuevo complejo hexagonal, depósitos, muelles y un sistema pensado para mejorar el abastecimiento de la capital.

Pero el cambio clave fue otro. La creación de un canal artificial que se convirtió en una de las grandes hazañas hidráulicas del Imperio Romano. La llamada Fossa Traiana, hoy conocida como canal de Fiumicino, conectaba directamente el río Tíber con el mar. Su objetivo era doble:

Mejorar la navegación y el comercio.

Servir como vía de desagüe durante las crecidas para evitar que el río se desbordara sobre la ciudad. Fossa Traiana

El legado de este invento del imperio Romano

El canal fue construido con fondo enlosado para facilitar la limpieza de sedimentos y mantener el flujo. Una inscripción hallada en Ostia confirma la intención del emperador: evitar que “las inundaciones del río Tíber atacaran frecuentemente la ciudad”.

El proyecto no solo modificó el paisaje hidráulico de Roma, marcó un cambio de mentalidad. Por primera vez, el poder imperial dejaba de interpretar las inundaciones como presagios y empezaba a tratarlas como un problema técnico con solución humana.

La Fossa Traiana consolidó a Trajano como uno de los emperadores más innovadores y populares de Roma. Sus obras públicas, aunque costosas, cambiaron la relación de la ciudad con su río y demostraron que la ingeniería podía enfrentar desafíos que antes se atribuían a los dioses. El canal sigue existiendo y es, hasta hoy, una de las pruebas más visibles del talento técnico que sostuvo al Imperio Romano durante siglos.